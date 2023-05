Harga Emas Antam Mager di Rp 1.056.000 Per Gram

JawaPos.com - Harga - Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat tidak bergerak alias mager di Rp 1.056.000 per gram pada hari ini, Selasa (23/5). Harga tersebut tercatat stagnan sejak Sabtu, 29 Mei 2023.

Harga emas yang mager juga berlaku untuk harga penjualan kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 950.000 per gram sejak Sabtu. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Mengutip Reuters, harga emas stabil di awal perdagangan Asia pada hari Selasa karena investor fokus pada pembicaraan plafon utang Amerika Serikat (AS) yang berlarut-larut setelah Presiden Joe Biden dan anggota Kongres dari Partai Republik berjuang untuk membuat kesepakatan.

Spot emas naik tipis 0,1 persen menjadi USD 1.971,09 per ons pada pukul 0019 GMT dan emas berjangka AS turun 0,3 persen menjadi USD 1.972,10. Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy tidak dapat mencapai kesepakatan pada hari Senin tentang cara menaikkan plafon utang pemerintah AS sebesar USD 31,4 triliun hanya dengan 10 hari sebelum kemungkinan gagal bayar yang dapat menenggelamkan ekonomi AS.

Presiden Fed St. Louis James Bullard mengatakan mungkin ada kebutuhan untuk meningkatkan suku bunga kebijakan. Sementara itu, bank-bank Wall Street dan manajer aset telah mempersiapkan dampak dari potensi gagal bayar.

Adapun emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi, kenaikan suku bunga merugikan permintaan untuk aset dengan imbal hasil nol.

Berikut rincian harga emas Antam dari 0,5-1.000 gram di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Selasa, 23 Mei 2023 belum termasuk pajak.

Harga emas 0,5 gram: Rp 578.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.056.000

Harga emas 5 gram: Rp 5.055.000

Harga emas 10 gram: Rp 10.055.000

Harga emas 25 gram: Rp 25.012.000

Harga emas 50 gram: Rp 49.012.000

Harga emas 100 gram: Rp 99.812.000

Harga emas 250 gram: Rp 249.265.000

Harga emas 500 gram: Rp 498.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 996.600.000