IHSG Ditutup Naik Seiring Penguatan Bursa Saham Kawasan Asia

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup naik seiring dengan penguatan bursa saham kawasan Asia.

IHSG ditutup menguat 29,09 poin atau 0,43 persen ke posisi 6.729,65. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 5,85 poin atau 0,62 persen ke posisi 945,43.

"Memasuki awal pekan yang penuh dengan harapan, saham saham di kawasan Asia juga mengalami kenaikan. Tentu hal ini tidak terlepas dari sentimen positif yang datang dari Joe Biden, dimana Biden mengatakan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan China akan kian membaik secepatnya" tulis Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin (22/5).

Namun demikian, pembicaraan mengenai plafon utang AS masih menjadi perhatian utama, yang mana selama pembicaraan tersebut belum selesai, maka volatilitas pasar masih akan tetap tinggi.

Terkait dengan plafon utang AS, penantian berikutnya akan fokus terhadap pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy pada Senin (22/05) ini.

Saat ini, batas waktu hanya tersisa satu pekan lagi, yang mana diharapkan kesepakatan dapat tercapai lebih cepat, sehingga akan memberikan sentimen positif terhadap para pelaku pasar dan investor.

Dibuka melemah, IHSG bergerak ke teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih nyaman bergerak di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, delapan sektor meningkat dipimpin oleh sektor energi yang naik sebesar 1,00 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor industri yang masing-masing naik 0,70 persen dan 0,57 persen.

Sedangkan, tiga sektor terkoreksi yaitu sektor teknologi turun paling dalam minus 0,94 persen, diikuti sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang masing-masing turun minus 0,49 dan minus 0,36 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu UNIQ JARR, OKAS, MPOW dan PTMP. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni NCKL, LMPI, HILL, SAGE, dan AMAN.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.411.770 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,65 miliar lembar saham senilai Rp11,04 triliun. Sebanyak 297 saham naik, 255 saham menurun, dan 188 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 278,50 poin atau 0,90 persen ke 31.086,80, indeks Hang Seng menguat 227,60 poin atau 1,17 persen ke 19.678,17, indeks Shanghai menguat 12,93 poin atau 0,39 persen ke 3.296,47, dan indeks Strait Times menguat 4,42 poin atau 0,14 persen ke 3.207,01.