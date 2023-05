Punya Utang Rp 80,5 Miliar, Satgas BLBI Sita Tanah di Kelapa Gading Milik Dirut PT PSPI

JawaPos.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta telah melaksanakan penyitaan atas harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama (PT PSPI).

Adapun aset-aset tersebut berupa sebidang tanah seluas 217 m2 sebagaimana SHM No. 7615 a.n. Bong Djun Ngian, terletak di Jl. Kelapa Sawit III Blok CC/26, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Serta sebidang tanah seluas 586 m2 sebagaimana SHM No. 3675 a.n. Henry Wijaya, terletak di Jalan Sanur Elok No. 9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Bidang tanah tersebut merupakan harta kekayaan lain yang disita dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban PT PSPI terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi, sejumlah Rp 80.587.414.500,16, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, Rabu (17/5).

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 224 PK/PDT/2009 tanggal 30 September 2009, antara lain menyatakan bahwa Para Tergugat (dhi. PT PSPI, PT Putra Swadana Perkasa, Sdr. Trijono Gondokusumo (Direktur Utama PT PSPI), Sdr. Dwiyanto Gondokusumo (Wakil Direktur Utama PT PSPI).

Lalu, Sdr. Eddy Yunadi (Direktur PT PSPI), Sdr. Henry Wijaya (Direktur PT PSPI), Sdr. Murniaty Kartono (Direktur PT PSPI), Sdr. Bong Djun Ngian (Direktur PT Putra Swadana Perkasa), Sdr. Jakub Kongdjaja (Direktur PT Putra Swadana Perkasa).

Kemudian, Sdr. Robert Sutanto (Direktur PT Putra Swadana Perkasa) telah ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat (dhi. BPPN), serta menghukum Para Tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang secara tunai.

Selanjutnya harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. "Kemudian terhadapnya (aset-aset sitaan) akan dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang), atau penyelesaian lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Satgas BLBI secara konsisten terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi, melalui serangkaian upaya seperti diantaranya adalah pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan.

"Maupun Harta Kekayaan Lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya," tandasnya. (*)