Inovatif Kembangkan Strategi Bisnis, Ini E-Commerce No. 1 Andalan Penjual dan Pembeli!

JawaPos.com - Pesatnya perkembangan industri digital selama beberapa tahun terakhir memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Beragam kemudahan yang ditawarkan dari kemajuan teknologi membawa pengaruh khususnya dalam perilaku belanja online masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, kini belanja online sudah dianggap sebagai solusi utama dalam memenuhi kebutuhan secara praktis dan fleksibel yang tidak dapat ditinggalkan. Pada akhir kuartal satu menuju awal kuartal 2 di tahun 2023 ini, para pemain E-Commerce baru saja melalui momen Ramadan.

Periode ini merupakan salah satu momen penting, dimana antusiasme dan aktivitas berbelanja online masyarakat Indonesia sangat tinggi. Berdasarkan hasil riset Snapcart yang bertajuk ‘Tren Perilaku Belanja Online Jelang Ramadan 2023’ sejumlah 98 persen responden tertarik untuk berbelanja online guna memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan.

Melihat tingginya persentase tersebut, tidak heran jika momentum ini pun dimanfaatkan oleh para pemain E-Commerce untuk berlomba menyediakan sejumlah promosi serta terobosan baru guna menarik minat pengguna.

Pada survei yang sama dipaparkan, Shopee menduduki peringkat pertama sebagai E-Commerce yang paling sering digunakan untuk berbelanja persiapan dan kebutuhan selama bulan Ramadan (65 persen). Shopee memimpin jauh dari posisi kedua yaitu Tokopedia (21 persen).

TikTok Shop mengikuti dengan perolehan tujuh persen dan Lazada lima persen. Hal ini didukung dengan hasil survei bahwa 64 persen responden memilih Shopee sebagai E-Commerce yang menawarkan promo Ramadan terbesar, jauh melampaui Tokopedia (20 persen), TikTok Shop (7 persen) dan Lazada (6 persen).

Hal ini juga didukung dengan hasil survei yang menunjukan Shopee menduduki peringkat pertama pada salah satu indikator utama yang dapat menggambarkan persebaran preferensi konsumen dalam memilih platform E-Commerce untuk berbelanja online pada tiga bulan terakhir menjelang momen Ramadan.

Berdasarkan indikator Brand Use Most Often (BUMO) atau merek yang paling sering digunakan, 61 persen responden memilih Shopee, disusul dengan Tokopedia (22 persen), TikTok Shop (9 persen) dan Lazada (7 persen).

Melalui riset yang sama juga dipaparkan faktor pertimbangan responden dalam memilih platform E-Commerce untuk berbelanja online selama bulan Ramadan. Adapun persebarannya, Gratis Ongkir (71 persen), Menyediakan Metode Pembayaran COD (37 persen ), Program Ramadan yang Menarik (36 persen) dan Keseruan Livestream dengan Penjual (16 persen).

Menariknya, selain promo atau program seru yang memang sudah menjadi daya tarik sejak dulu, saat ini kecenderungan mulai bergerak pada fitur-fitur interaktif. Mengikuti perubahan perilaku masyarakat menjadi fokus utama para pemain E-Commerce saat mengembangkan inovasi serta fitur interaktif di platformnya.

Melalui hasil riset di atas, ditemukan bahwa pengguna tertarik untuk mendapatkan interaksi tidak hanya melalui permainan namun juga pengalaman berbelanja melalui fitur live shopping.

Dengan mulai beragamnya preferensi konsumen saat menggunakan platform E-Commerce, para pemain semakin gigih menghadirkan fitur-fitur interaktif. Mulai dari menghadirkan fitur live streaming, yang memberikan akses pada pengguna untuk berinteraksi secara proaktif dengan penjual hingga konten video pendek yang kreatif.

