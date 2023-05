Konferensi SDM Profesional IHRS 2023 Siap Digelar di Nusa Dua Bali

JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berkolaborasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Indonesia Human Resource Summit (IHRS) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center pada 19-20 Juni 2023.

Konferensi kali ini mengusung tema ‘Redefining Human Capital: Inspiring People to Take Action’ yang berkerja sama dengan PT Multi Taruna Sejati menghadirkan sejumlah pakar dari dalam dan luar negeri.

"Pemilihan tema kali ini seiring dengan mulai pulihnya perekonomian, tentunya butuh strategi dan peran khusus sektor HR dalam mendorong transformasi bisnis serta ide-ide dan inovasi apa yang bisa diangkat untuk mendorong pemulihan ekonomi," ujar Mira Tripuspita, chairwoman IHRS 2023 di Jakarta, Selasa (16/5).

Menurutnya, para professional SDM herus terus bergerak membantu perusahaan serta industri tempatnya bekerja untuk menghadapi tantangan dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi saat ini.

Gelaran IHRS 2023 akan diikuti tidak kurang dari 1.000 profesional dan praktisi SDM dari berbagai industri, termasuk BUMN, asuransi, perbankan, jasa pembiayaan, manufaktur, penerbangan, edukasi, rumah sakit dan medis, Teknologi-Informasi, minyak, gas, perdaganan, start-up, dan banyak lagi.

“Para professional SDM yang ikut dalam IHRS 2023 diharapkan menambah pengetahuan yang terkait langsung dengan dunia SDM serta mampu menyerap beragam tantangan, mengelola dan menghasikan tenaga handal bagi perusahaannya masing-masing. Event ini juga diharapkan dapat membantu menjalin komunikasi dengan industri lainnya,'imbuh Mira.

Selain diikuti oleh profesional dalam negeri, IHRS 2023 juga bakal diikuti oleh profesional SDM dari Asia dan Australia. “Semua peserta akan mempresentasikan pengalaman dan buah pikirannya di hadapan peserta lainnya dan memberikan kesempatan bagi peserta lainnya untuk menyerap pengetahuan dan solusi yang telah dilakukan terhadap suatu keberhasilan dalam mengatasi masalah,” ujar Mira.

Beberapa pejabat dan praktisi akan menghadiri kegiatan ini antara lain, Presdir PT (Persero) Pertamina, Nicke Widyawati, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, SVP PT Pertamina Hulu Energi, M. Fahmi El Mubarak, Direktur Pembelajaran dan Marketing PT Daya Dimensi Indonesia, Rainier Turangan, CEO Sintesa Grup Shinta W. Kamdani, Thomas R. Williams penulis ‘Permission to Dream and The Relentless Pursuit of Greatness’, Founder Narasi, Najwa Shihab dan banyak kalangan lainnya.