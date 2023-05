Harga Minyak Mentah Dunia Kembali Naik Imbas Kebakaran Hutan di Kanada

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia naik USD 1 per barel pada Senin atau Selasa pagi waktu Indonesia, setelah tiga sesi berturut-turut menurun.

Mengutip Reuters, kenaikan ini didorong oleh prospek pengetatan pasokan di Kanada dan di tempat lain. Meskipun kekhawatiran resesi terus menekan pasar.

Minyak mentah Brent berjangka naik USD 1,06, atau 1,4 persen menjadi menetap sebesar USD 75,23 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS menetap di USD 71,11 per barel tercatat naik USD 1,07 atau 1,5 persen.

"Kebakaran hutan berkobar di Alberta, Kanada, menutup pasokan minyak mentah dalam jumlah besar, dan harga naik karena kekhawatiran akan memburuk," kata analis Mizuho Robert Yawger melansir Reuters, Selasa (16/5).

Setidaknya produksi 300.000 barel setara minyak per hari (boepd) ditutup pada minggu lalu di Alberta. Pada tahun 2016, kebakaran hutan melumpuhkan lebih dari satu juta boepd produksi di sana.

Pasokan minyak mentah global juga bisa mengetat di paruh kedua karena OPEC+ atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, merencanakan pengurangan produksi tambahan.

"Pemotongan OPEC+ cenderung memiliki dampak yang lebih besar saat kita melewati musim panas, karena upaya sebelumnya untuk menyeimbangkan pasar diimbangi oleh kelemahan musiman dan pelepasan cadangan strategis," kata analis Third Bridge Peter McNally.

Sementara itu, Menteri Energi Jennifer Granholm kepada anggota parlemen pada hari Kamis mengatakan bahwa AS dapat mulai membeli kembali minyak untuk Cadangan Minyak Strategis setelah menyelesaikan penjualan yang diamanatkan kongres pada bulan Juni.

Pekan lalu, tolak ukur minyak mentah dunia turun selama empat minggu berturut-turut, penurunan mingguan terpanjang sejak September 2022, karena kekhawatiran resesi AS dan risiko gagal bayar utang pemerintah pada awal Juni.

"Jika kondisi kredit mereda selama beberapa bulan mendatang, meredakan kekhawatiran ekonomi untuk ekonomi terbesar dunia, harga minyak dapat bangkit kembali tanpa bantuan tetapi tampaknya sedikit prematur pada saat ini," kata analis OANDA Craig Erlam.