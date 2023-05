BPS Catat Impor Turun 25,45 Persen Per April 2023, Ini Penyebabnya

JawaPos.com-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja impor pada April 2023 sebesar USD 15,35 miliar. Angka itu tercatat turun 25,45 persen dibandingkan Maret 2023 atau turun 22,32 persen dibandingkan April 2022.

Baca Juga: MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour 2023 Digelar Kembali di Surabaya, Cek Harga Tiketnya

"Dalam tiga tahun terakhir perubahan impor April secara bulanan selalu turun, penurunan impor nonmigas sebesar 29,48 persen pada April karena ada perang dari beberapa komoditas," kata Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (15/5).

Imam menjelaskan, penurunan impor disebabkan oleh berkurangnya impor golongan barang nonmigas terbesar April 2023 dibandingkan Maret 2023 adalah mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya USD 820,1 juta atau 32,01 persen. Sedangkan peningkatan terbesar adalah ampas dan industri makanan USD 73,2 juta atau 22,48 persen.

Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–April 2023 adalah Tiongkok USD 19,18 miliar atau 32,50 persen, Jepang USD 5,24 miliar atau 8,88 persen, dan Thailand USD 3,53 miliar atau 5,98 persen. Impor nonmigas dari ASEAN USD 9,97 miliar atau 16,89 persen dan Uni Eropa USD 4,35 miliar atau 7,37 persen.

Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–April 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi penurunan pada golongan bahan baku/penolong USD 6.818,0 juta atau 11,52 persen dan barang konsumsi USD 174,5 juta atau 2,77 persen, namun barang modal justru meningkat USD 720,9 juta atau 6,51 persen.

Sementara itu, Impor migas April 2023 senilai USD 2,96 miliar, turun 1,98 persen dibandingkan Maret 2023 atau turun 22,52 persen dibandingkan April 2022. Penurunan impor migas disebabkan oleh berkurangnya impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah 33,9 juta dolar AS atau 4,15 persen.

Lalu, hasil minyak USD 7,6 juta atau 0,42 persen, dan gas USD 18,3 juta atau 4,67 persen. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari–April 2023 mengalami penurunan 6.271,6 juta dolar AS atau 8,19 persen.

Baca Juga: BKSAP: Alutsista Kontingen Garuda Indobatt di Lebanon Perlu Ditingkatkan

"Penurunan nilai impor migas dipicu oleh turunnya impor hasil minyak 858,5 juta dolar AS 11,31 persen dan gas 353,7 juta dolar AS 19,49 persen, namun terkoreksi oleh peningkatan impor minyak mentah 57,0 juta dolar AS 1,88 persen," tandasnya. (*)