Gelar K-Finance Week 2023 untuk Merayakan 50 Tahun Hubungan Dipromatik RI-Korea Selatan

JawaPos.com-Ajang Forum Investasi Indonesia bertajuk K-Finance Week digelar oleh tujuh perusahaan keuangan domestik Korea Selatan. Sekitar 150 tokoh lokal, termasuk Menteri, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dan tokoh lain akan mengikuti acara tersebut.

Dijelaskan Ketua Badan Pengawas Keuangan Korea, Lee Bok-hyun, lewat ajang ini, pihaknya mendukung perusahaan keuangan domestik Korea dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia dan memberikan kesempatan memperkuat kerja sama Pemerintah Indonesia dengan perusahaan keuangan domestik Korea.

"Kerja sama keuangan antara kedua negara lewat tujuh perusahaan keuangan Korea yang melakukan ekspansi bisnis di Indonesia ini diberi nama K-Finance Week In Indonesia 2023, dimana selanjutnya disebut K-Finance Week. Ajang ini dalam rangka merayakan 50 Tahun Hubungan Diplomatik Korea-Indonesia," ujar Lee Bok-hyun.

Ajang K-Finance Week yang diadakan selama dua hari dari 11-12 Mei di The St.Regis Hotel ini diselenggarakan bersama tujuh perusahan keuangan terkemuka di Korea termasuk perusahaan keuangan holding (KB financial Group. Hana Financial Group), perusahaan sekuritas (Korea Invesment & Securities, Mirae Asset Sekuritas) dan perusahaan asuransi (KB Insurance, Hanhwa Life Insurance dan Samsung Fire & Marine Insurance), dimana Bank KB Kookmin bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh kegiatan ini.

Kegiatan K-Finance Week dimulai acara utama, yaitu K-Finance Forum in Indonesia 2023 yang akan dihadiri Chairman Hana Fincial Ham Young Ju, Presiden Direktur Bank KB Kookmin Lee Jea Gen, Chairman Mirae Asset Securities Choi Hyun Man, Presiden Direktur Korea Investment & Securities Jeong Il Mun, Presiden Direktur Samsung Fire & Marine Insurance Hong Won Hak, Presiden Direktur Hanhwa Life Yeo Seung Ju dan Presiden Direktur KB Insurance Kim Ki Hwan.

Selain itu, tercatat sekitar 150 orang tokoh penting di Indonesia seperti Menteri, Deputi Gubernur Bank Indonesia, pimpinan perusahaan dan lembaga keuangan lokal, pimpinan perusahaan Korea di Indonesia dan sejumlah tokoh lain akan berpartisipasi memeriahkan acara ini.

Pada sesi pertama, Chairman Hana Financial Group Ham Young-joo mewakili perusahaan keuangan domestik Korea membuka acara ini. Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendartha juga memberi sambutan.

Kemudian dilanjutkan ucapan selamat dari Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto Suherman dan Duta Besar Korea untuk Indonesia Lee Sang Deok. Berikutnya, Ketua Badan Pengawas Keuangan Korea Lee Bok-hyun akan menyampakan pidato utamanya.

Untuk sesi kedua, digelar presentasi dan diskusi panel berjudul 'Hubungan Kerjasama Mendalam Korea-Indonesia dan Status Strategi Kemajuan K-Finance' yang dilanjutkan penandatanganan MoU dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Korea-Indonesia.

Dalam diskusi panel ini, perusahaan Korea di bidang industri keuangan juga menjelaskan kontribusi dan arah strategis industri ini di masa depan. Setelah itu, tokoh-tokoh penting dari Korea maupun Indonesia yang hadir akan berdiskusi mendalam tentang peran lembaga keuangan Korea untuk pembangunan bangsa dan industri keuangan di Indonesia.

Di sesi ketiga ada seremoni Kesepakatan Bersama Pembangunan Keuangan Indonesia, dimana 10 tokoh penting termasuk Ketua Badan Pengawas Keuangan Korea dan perwakilan perusahaan keuangan domestik Korea mengumumkan kesepakatan bersama yang berisi perjanjian kerjasama timbal balik antara perusahaan keuangan Korea dan Pemerintah Indonesia dan upaya bersama untuk pengembangan keuangan serta kerja sama untuk masa depan kedua negara yang lebih baik.