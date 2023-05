Saatnya Nambah Simpanan, Turun Rp 8.000 Emas Antam Hari ini Dibanderol Rp 1.064.000 per Gram

JawaPos.com - Harga - Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat turun sebesar Rp 8.000 menjadi Rp 1.064.000 per gram hari ini, Jumat (12/5). Harga tersebut tercatat turun dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya yang dibanderol sebesar Rp 1.072.000 per gram pada Kamis (11/5).

Harga emas yang turun juga berlaku untuk harga pembelian kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 7.000 menjadi Rp 960.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 967.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Mengutip Reuters, harga emas stabil di awal perdagangan Asia pada hari Jumat karena investor menilai data AS baru-baru ini yang menandakan perlambatan ekonomi dan dampaknya pada lintasan suku bunga Federal Reserve.

Spot emas bertahan sebesar USD 2.016,86 per ons pada pukul 00.21 GMT setelah berakhir lebih rendah di sesi sebelumnya. Emas berjangka AS naik 0,1 persen lebih tinggi menjadi USD 2.021,80.

Harga emas naik pada hari Kamis setelah data menunjukkan lonjakan klaim pengangguran mingguan dan kenaikan harga produsen tahunan terkecil bulan lalu dalam lebih dari dua tahun. Namun, kehilangan daya pikatnya karena dolar AS naik, membuat emas batangan lebih mahal bagi pembeli di luar negeri.

Safe-haven bullion cenderung naik selama masa ketidakpastian ekonomi atau keuangan, sdangkan suku bunga yang lebih rendah juga mengangkat daya tarik aset dengan imbal hasil nol.

Sementara itu, berikut rincian harga emas Antam dari 0,5-1.000 gram di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Jumat, 12 Mei 2023 belum termasuk pajak.

Harga emas 0,5 gram: Rp 582.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.064.000

Harga emas 5 gram: Rp 5.095.000

Harga emas 10 gram: Rp 10.135.000

Harga emas 25 gram: Rp 25.212.000

Harga emas 50 gram: Rp 50.345.000

Harga emas 100 gram: Rp 100.612.000

Harga emas 250 gram: Rp 251.265.000

Harga emas 500 gram: Rp 502.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 1.004.600.000

Jika berminat untuk dijual kembali, bagi pemilik emas yang dibeli sekitar tahun 2018 akan mendapat untung banyak. Pasalnya, harga emas per 11 Mei dibanderol Rp 673.000 per gram, sementara harga jual kembali saat ini sebesar Rp 960.000 per gram.

Dengan begitu jika dijual, imbal hasil atau cuan yang diperoleh sekitar Rp 287.000 per gram. Namun harga tersebut belum termasuk pajak.