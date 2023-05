Pendanaan Transisi Energi dari JETP Belum Jelas, Luhut Sebut AS Ngomong Doang

"Waktu saya di Washington sebulan lalu, kita paparin (rencana transisi energi ) mereka sudah iya, terus saya bilang, where is the money? Ao ao... ngomong doang," papar Luhut dalam acara Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas di The Westin Jakarta, dikutip Kamis (11/5).

Untuk diketahui, pada G20 di Bali tahun lalu, JETP berjanji untuk menyediakan dana mencapai USD 20 miliar dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.

JETP merupakan kolaborasi bersejarah antara Indonesia dan para pemimpin IPG, yang dipimpin bersama oleh Amerika Serikat dan Jepang. Hingga saat ini, JETP Indonesia merupakan satu-satunya kemitraan pendanaan iklim multilateral terbesar.

"Kalau kamu kasih harga loan-nya sama dengan harga commercial loan, forget it, we can do it by our own, kenapa kalian ngatur-ngatur? Dia harus ngerti," ujar Luhut