Harga Emas Antam Stagnan Rp 1.072.000 Per Gram

JawaPos.com - Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat stagnan sebesar Rp 1.072.000 per gram hari ini, Kamis (11/5). Harga tersebut tercatat sama dengan perdagangan sebelumnya yang dibanderol sebesar Rp 1.073.000 per gram sejak Rabu (10/5).

Harga emas yang turun juga berlaku untuk harga penjualan kembali atau buyback emas Antam yang dibanderol Rp 967.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Mengutip Reuters, harga emas naik pada hari Kamis, dibantu oleh dolar yang lebih lemah dan kekhawatiran ekonomi,. Sementara investor mencari kejelasan lebih lanjut tentang jalur kebijakan moneter Federal Reserve AS atau The Fed.

Spot emas naik 0,2 persen menjadi USD 2.032,58 per ons pada 0131 GMT dan emas berjangka AS juga naik 0,2 persen menjadi USD 2.041,80. Sedangkan indeks dolar tergelincir 0,1 persen membuat emas batangan yang dihargakan dalam dolar lebih terjangkau bagi pembeli di luar negeri.

"Sementara emas tetap didukung secara keseluruhan, tampaknya tidak terlalu senang pada level tertinggi ini dan investor tampaknya cepat membukukan keuntungan dengan penembusan di atas $2.050 untuk saat ini," kata Matt Simpson, analis pasar senior di City Index.

Harga emas batangan awalnya naik pada hari Rabu setelah data inflasi AS dirilis, sebelum berbalik negatif karena aksi ambil untung. Kenaikan tahunan harga konsumen AS melambat menjadi di bawah 5 persen pada bulan April untuk pertama kalinya dalam dua tahun, berpotensi memberikan perlindungan bagi bank sentral AS untuk menghentikan kenaikan suku bunga bulan depan. Suku bunga yang lebih rendah meningkatkan daya tarik bullion yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara itu, berikut rincian harga emas Antam dari 0,5-1.000 gram di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Kamis (11/5) belum termasuk pajak.

Harga emas 0,5 gram: Rp 586.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.072.000

Harga emas 5 gram: Rp 5.135.000

Harga emas 10 gram: Rp 10.215.000

Harga emas 25 gram: Rp 25.412.000

Harga emas 50 gram: Rp 50.745.000

Harga emas 100 gram: Rp 101.412.000

Harga emas 250 gram: Rp 253.265.000

Harga emas 500 gram: Rp 506.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 1.012.600.000

Jika berminat untuk dijual kembali, bagi pemilik emas yang dibeli sekitar tahun 2018 akan mendapat untung banyak. Pasalnya, harga emas per 11 Mei dibanderol Rp 657.000 per gram, sementara harga jual kembali saat ini sebesar Rp 967.000 per gram.

Dengan begitu jika dijual, imbal hasil atau cuan yang diperoleh sebesar Rp 310.000 per gram. Namun harga tersebut belum termasuk pajak.