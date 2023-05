Harga Emas Antam Naik Rp 9.000 Jadi Rp 1.072.000 Per Gram

JawaPos.com - Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat naik Rp 9.000 per gram menjadi sebesar Rp 1.072.000 per gram hari ini, Rabu (10/5). Harga tersebut tercatat naik dibandingkan pada perdagangan sebelumnya yang dibanderol sebesar Rp 1.063.000 per gram sejak Rabu (26/4).

Harga emas yang turun juga berlaku untuk harga penjualan kembali atau buyback emas Antam yang dibanderol Rp 967.000 per gram dari sebelumnya Rp 957.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Mengutip Reuters, harga emas datar selama jam-jam awal Asia pada hari Rabu, karena para pedagang memposisikan diri untuk data inflasi yang dapat berdampak pada sikap kebijakan Federal Reserve AS atau The Fed.

Spot emas tidak berubah sebesar USD 2,035.39 per ons pada 0031 GMT dan emas berjangka AS stabil sebesar USD 2.043,50. Harga yang datar ini seiring dengan akan dirilisnya indeks harga konsumen (CPI) AS.

Pada hari Selasa, Gubernur Fed Philip Jefferson mengatakan ekonomi AS melambat secara "tertib", sementara Presiden Fed New York John Williams mengatakan terlalu dini untuk mengatakan apakah bank sentral AS sudah selesai menaikkan suku bunga.

Meskipun emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga menumpulkan daya tarik bullion yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara itu, berikut rincian harga emas Antam dari 0,5-1.000 gram di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Rabu (10/5) belum termasuk pajak.

Harga emas 0,5 gram: Rp 586.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.072.000

Harga emas 5 gram: Rp 5.135.000

Harga emas 10 gram: Rp 10.215.000

Harga emas 25 gram: Rp 25.412.000

Harga emas 50 gram: Rp 50.745.000

Harga emas 100 gram: Rp 101.412.000

Harga emas 250 gram: Rp 253.265.000

Harga emas 500 gram: Rp 506.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 1.012.600.000

Jika berminat untuk dijual kembali, bagi pemilik emas yang dibeli sekitar tahun 2018 akan mendapat untung banyak. Pasalnya, harga emas per 11 Mei dibanderol Rp 657.000 per gram, sementara harga jual kembali saat ini sebesar Rp 967.000 per gram.

Dengan begitu jika dijual, imbal hasil atau cuan yang diperoleh sebesar Rp 310.000 per gram. Namun harga tersebut belum termasuk pajak.

