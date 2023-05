Hampir Dua Kali Target, Penjualan All New Ayla Bulan Pertama Tembus 3.473 Unit

JawaPos.com - Otomotif termasuk industri yang terdampak positif dengan pemulihan daya beli masyarakat. Kondisi itu terlihat pada penjualan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang mulai bergairah. Terutama produk keluaran baru seperti Daihatsu All New Ayla.

Capaian bulan pertama melampaui ekspektasi. Secara nasional, penjualan All New Ayla pada Maret 2023 mencapai 3.473 unit, jauh di atas target 2.000 unit per bulan. Sebelumnya, rata-rata sales Ayla sekitar 1.700 unit.

COO PT Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Fredy Handjaja menyatakan, capaian penjualan Ayla terbaru pada bulan pertama itu memang mengejutkan. "Ekspektasi terhadap produk ini tinggi. Animonya besar," ujar Fredy di sela media test drive dari Jakarta ke Jogjakarta Selasa (9/5).

Fredy optimistis, hingga akhir tahun ini, Ayla bisa berkontribusi di atas 12 persen. Apalagi dengan capaian penjualan bulanan yang sudah melampaui target. Berdasar data Gaikindo, sepanjang 2022, sales Ayla mencapai 23.150 unit dari total penjualan Daihatsu 188.660 mobil.

"Tingginya animo bisa mendukung pencapaian target market share Daihatsu di atas 18 persen," tuturnya.

Merujuk data Gaikindo pada kuartal pertama tahun ini, Daihatsu berada di peringkat kedua. Penjualan ritel tercatat 57.567 unit dan market share 21,2 persen.

Kepala Cabang Jogjakarta PT AI-DSO M. Fasyikhin menuturkan, saat ini varian tertinggi menjadi pilihan terbanyak konsumen. (agf/c14/dio)