Peneiliti Sebut Kebijakan Transisi Energi Indonesia Masih Setengah Hati

JawaPos.com - Inkonsistensi Pemerintah dalam kebijakan transisi energi di Indonesia disorot oleh Lembaga riset Trend Asia dan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Melalui kajian yang bertajuk 'Ambiguitas vs Ambisi: Tinjauan Kebijakan Transisi Energi Indonesia', kebijakan pemerintah selama ini dinilai masih jauh belum memadai dan memiliki sejumlah catatan.

Baru-baru ini, dalam pidato Opening Ceremony Hannover Messe yang berlangsung Senin, (17/5), Jokowi seolah memberi angin segar dengan mengatakan menutup semua PLTU 2025. Tak lama kemudian pihak Istana meralat pernyataan itu dan menyebut seluruh pembangkit batubara baru akan ditutup pada 2050 dan menyebut bahwa di tahun 2025, 23 persen energi berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

Peneliti dari Trend Asia, Andri Prasetiyo mengatakan, saat ini mayoritas jaringan listrik Indonesia berada dalam kondisi kelebihan pasokan (oversupply). Jaringan Jawa-Bali oversupply sejumlah 30 persen, bahkan jaringan Sulawesi mengalami kelebihan kapasitas terpasang hingga 69 persen.

Kondisi tersebut menurutnya, membebani keuangan PLN yang tetap harus membeli kelebihan listrik. Kondisi ini buruk bagi iklim dan emisi karbon mengingat setengah dari bauran listrik ini berasal dari batu bara.

"Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Indonesia seharusnya lebih progresif dalam membentuk kebijakan energi demi memenuhi target 1,5 derajat Celcius, salah satunya dengan melakukan mempercepat pemensiunan dini PLTU batubara,” tutur Andri dalam keterangan terulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (3/5).

Menurutnya, alih-alih menuntaskan, pemerintah malah merencanakan peningkatan porsi batubara dan energi fosil lain dalam bauran listrik Indonesia pada RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik). Pemerintah merencanakan 40,6 GW listrik fosil untuk komersialisasi antara tahun 2021 dan 2030, dari jumlah tersebut, 34 persen di antaranya yaitu 13,8 GW berasal dari batu bara dan 14 persen atau 5,8 GW dari gas dan diesel.

Andri juga menuturkan, rencana transisi energi Indonesia juga masih dipenuhi dengan ambiguitas. Dalam RUPTL yang diterbitkan pada tahun 2021 dan disebut sebagai “RUPTL hijau”, dari usulan 40,6 GW yang teridentifikasi untuk memenuhi permintaan listrik di masa mendatang, 50 persen di antaranya masih menggunakan bahan bakar fosil.

"Meski Presiden Jokowi menekankan bahwa Ia akan “melarang dan membatalkan” PLTU baru kecuali mereka telah mendapatkan persetujuan keuangan atau sedang dalam tahap konstruksi, beberapa pembangkit listrik dengan status PPA (Power Purchase Agreement) dan tanggal operasi komersial (COD) pada tahun 2024 atau lebih tidak dibatalkan dalam RUPTL 2021-2030," ujarnya.

Namun, lanjutnya, yang dilakukan PLN malah mempercepat proyek Fast Track Program (FTP) 1, FTP 2, dan megaproyek 35 GW. Dari megaproyek 35 GW itu, 70 persen di antaranya merupakan usulan pembangkit batubara, termasuk PLTU yang belum mendapat persetujuan finansial.

“Berdasarkan temuan kami, komitmen dari pemerintah Indonesia masih lemah, meskipun menggunakan teknologi ‘baru’ tapi berpotensi menjadi solusi palsu dan tak menyelesaikan masalah transisi energi di Indonesia," jelasnya.

Solusi palsu ini, mencakup co-firing biomassa yang berpotensi mendorong deforestasi dan sedang ditentang statusnya sebagai energi netral karbon di panggung internasional, co-firing ammonia dan CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) yang belum terbukti dan berpotensi mahal, atau Clean Coal yang tetap kotor dan merusak lingkungan.

Solusi-solusi tersebut berpotensi mengalihkan fokus dan pendanaan dari energi bersih seperti surya dan angin. Proyek co-firing ammonia, biomassa, CCUS, dan Clean Coal juga berpotensi dijadikan alasan untuk menunda penghapusan listrik batubara.