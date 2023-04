Penyelanggaraan ARA untuk Tingkatkan Ekosistem Keuangan dan Keberlanjutan

JawaPos.com - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bersama Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sejumlah lembaga lainnya kembali menyelenggarakan Annual Report Award (ARA) pada tahun 2023, untuk penilaian laporan tahunan tahun buku 2022.

Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Ardan Adiperdana mengatakan, sebagai organisasi profesi, upaya meningkatkan transparansi dan governansi (tata kelola) merupakan salah satu fokus IAI dalam rangka menjaga ekosistem keuangan di Indonesia.

“Keterlibatan IAI di ARA sejalan dengan Rencana Strategis DPN IAI periode 2022-2026 yang di dalamnya terdapat program untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada profesi akuntansi sebagai pemimpin dalam pengembangan ekosistem keuangan dan keberlanjutan di Indonesia,” ujar Ardan ketika membuka acara Sosialisasi Penyelenggaraan Annual Report Award 2022 yang diselenggarakan secara daring (online).

Baca Juga: Kelompok Separatis Teroris Papua Lakukan Penyerangan, 6 Prajurit TNI Dilaporkan Gugur

Melalui penyelenggaraan ARA, diharapkan terjadi peningkatan kualitas informasi dan tata kelola entitas bisnis di Indonesia.

“Dalam konteks pelaporan keuangan di Indonesia, IAI merupakan standard setter yang telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia yang konvergen dengan IFRS Accounting Standards, SAK Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang nanti akan digantikan oleh SAK Indonesia untuk Entitas Privat, SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM), hingga PSAK Syariah dan SAK Internasional,” ujar Ardan yang merupakan mantan Kepala BPKP.

ARA tahun ini diselenggarakan dengan tema Integrity Mindset toward Sustainability for Long Term Value Creation, seiring dengan makin pentingnya aspek ESG (environment, social, governance) dalam perekonomian global dewasa ini.

Dalam konteks ini Ardan mengatakan, pelaporan keberlanjutan memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks akuntabilitas. Pelaporan keberlanjutan juga membantu entitas memperkuat reputasi dan pengelolaan risiko, sekaligus membuka peluang inovasi dan peluang bisnis, disamping dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan regulasi.

Baca Juga: WhatsApp Siapkan Fitur Baru untuk Pesan Video, Ini Fungsinya

Untuk mendorong pelaporan keberlanjutan dan ESG ini, IAI sendiri telah menginisiasi pembentukan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK IAI) yang akan menyusun standar keberlanjutan untuk menjadi pedoman penyusunan laporan keberlanjutan bagi entitas bisnis di Indonesia. Inisiasi ini telah disetujui dalam Kongres XIV IAI pada Desember lalu di Jakarta.

ARA 2022 ini terbuka untuk jenis perusahaan, termasuk perusahaan terbuka/non-terbuka, BUMN/BUMD, dan perusahaan dari sektor keuangan/non-keuangan. Emiten dan perusahaan publik dapat melakukan pendaftaran pada periode 1 – 31 Mei 2023, sedangkan perusahaan lainnya dapat mendaftar dalam rentang waktu 1 – 30 Juni 2023.