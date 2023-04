Menteri ATR Sebut GTRA Summit Digelar Guna Percepat Agenda Reforma Agraria

JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebut Gugus Tugas Reforma Agraria Summit (GTRA Summit) sebagai forum untuk memadukan kebijakan pertanahan antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah. GTRA Summit digelar guna mendorong percepatan reforma agraria.



"GTRA Summit akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria," ujar Hadi dalam pembukaan GTRA Summit melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/4).



Hadi menyampaikan, GTRA Summit 2023 membahas perihal reforma agraria serta kebijakan administrasi pertanahan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). "Dua hal ini (reforma agraria dan penyusunan RDTR), akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dan itulah yang menjadi tujuan kita bersama," katanya.



GTRA Summit 2023 bertema Transformasi Reforma Agraria untuk Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat akan dimulai dengan berbagai diskusi dua mingguan untuk menjembatani pertemuan puncak di Karimun, Kepulauan Riau pada 29-31 Agustus 2023.



Sejumlah tema yang akan dibahas, diantaranya Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar atau Terdepan, serta Resolusi Penyelesaian 'Legal Vs Legitimate' Barang Milik Negara (BMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Barang Milik Daerah (BMD), Kawasan hutan, Pertambangan Vs Penguasaan Masyarakat.



"Bukan hanya reforma agraria di darat, masyarakat yang tinggal di atas permukaan air seperti Suku Bajo juga menjadi perhatian untuk mendapat keadilan," ujar Hadi.



Hal yang tak kalah penting dalam pembahasan tersebut, juga mengenai Arah Kebijakan Penyelesaian Tanah Transmigrasi, serta Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan.



Turut hadir dalam kick off meeting tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.