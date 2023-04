IHSG Awal Pekan Melemah di Tengah Penguatan Bursa Kawasan

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi, dibuka melemah di tengah penguatan bursa saham kawasan Asia.

IHSG dibuka melemah 2,36 poin atau 0,03 persen ke posisi 6.790,4. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,40 poin atau 0,04 persen ke posisi 936,7.

"IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed dalam range 6.777 hingga 6.890," ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih di Jakarta, Senin.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui sistem elektronik (PMSE) hingga 31 Maret 2023 sebesar Rp 11,7 triliun.

Adapun, PPN PMSE bersumber dari 126 perusahaan yang memang telah terdaftar di DJP, dengan kriteria pelaku usaha yang ditunjuk pemungut PPN PMSE yaitu nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan, dan/atau jumlah total traffic di Indonesia melebihi 12 ribu per tahun atau seribu per bulan.

Dari mancanegara, Jibun Bank Services PMI Final Jepang pada Maret 2023 tercatat di level 55, melampaui periode sebelumnya di level 54.

Jibun Bank Composite PMI Final Jepang juga telah dilaporkan pada level 52,9 untuk periode bulan Maret 2023, di atas periode sebelumnya yang tercatat di level 51,1.

Sementara itu, tingkat inflasi Filipina periode Maret 2023 menurun di level 7,6 persen year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang di level 8,6 persen yoy.

Harga komoditas emas masih mengalami kenaikan dengan berada di atas level 2.000 dolar AS per troy ounces. Selain itu, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik akan meningkatkan angka harapan hidup dan turunnya infant mortality rate, yang mana bisa menjadi katalis positif untuk sektor kesehatan di tengah pandemi yang mulai berakhir.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 114,50 poin atau 0,42 persen ke 27.632,8, melemah 54,67 poin atau 0,26 persen ke 21.244,0 indeks Shanghai menguat 4,85 poin atau 0,15 persen ke 3.332,5, dan indeks Straits Times menguat 4,72 poin atau 0,14 persen ke 3.305,2.

Indeks Hang Seng (Hong Kong) libur memperingati hari libur nasional.