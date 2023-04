Sebanyak 21,3 Juta KPM Mulai Terima Bantuan Beras Mulai Hari Ini

JawaPos.com - Pemerintah resmi membagikan bantuan - Pemerintah resmi membagikan bantuan beras secara serentak di seluruh provinsi kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mulai hari ini, Kamis (6/4). Hal ini sebagaimana ditandai dengan “Launching Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023”.

“Peluncuran hari ini menjadi penanda pendistribusian bantuan pangan beras mulai dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi," kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Kamis (6/4).

Sebelum didistribusikan secara serentak, Arief mengungkapkan, pendistribusian bantuan pangan ini sudah dilakukan secara bertahap pada akhir Maret 2023. Diantaranya, di provinsi Sumatera Selatan-Bangka Belitung, Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, dan Papua-Papua Barat.

Menurut Arief, saat ini stok beras untuk bantuan pangan sudah siap seluruhnya di gudang Bulog di setiap Kantor Wilayah. Ia juga memastikan kualitas beras yang didistribusikan merupakan beras baru dengan mutu dan kualitas yang baik.

"Saat ini stok dan pengemasan sudah siap. Kita juga pastikan beras yang kita salurkan ini beras baru dengan kualitas yang baik. Teman-teman bisa cek langsung,” ungkapnya.

Arief menyampaikan, selain kualitas beras , akurasi dan ketepatan waktu dalam pendistribusian juga menjadi salah satu konsen utama. Ia meyakini, melalui kerja sama antara Bulog dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan mitra logistik lainnya, pendistribusan akan berjalan dan terlaksana sesuai sasaran.

“Teman-teman di PT Pos ini juga punya sistem digitalisasi yang baik, sehingga bisa kita cek barang ini sudah sampai di mana dan ke mana, dengan begitu bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Untuk diketahui, melalui program bantuan pangan beras ini Bulog akan menyalurkan stok CBP kepada 21,3 juta KPM selama 3 bulan dari Maret, April, sampai Mei 2023, di mana masing-masing KPM akan mendapatkan 10 kg beras per bulannya.

Penyaluran kepada 21,3 juta KPM tersebut berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di mana data tersebut telah tersusun by name dan by address, sehingga bantuan pangan bisa langsung disampaikan ke alamat masing-masing penerima.