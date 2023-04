Hari ke-15 Ramadan, Harga Emas Antam Turun Jadi Rp 1.078.000 Per Gram

- Hari ke-15 Ramadan, harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat turun tipis Rp 5.000 per gram menjadi sebesar Rp 1.078.000 per gram hari ini, Kamis (6/4). Harga tersebut tercatat turun dibandingkan hari sebelumnya yang dibanderol Rp 1.083.000 per gram pada Rabu (5/4).