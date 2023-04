KTT ASEAN ke-42 Akan Sahkan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

JawaPos.com – Pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sepertinya menjadi perhatian serius dari negara-negara ASEAN. Keseriusan ini bahkan akan dibawa hingga tingkat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, pada Mei mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam press briefing triwulan pertama keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 , di Jakarta, Rabu (5/4). Ia mengatakan, penguatan ketahanan energi, termasuk didalamnya mengenai pembangunan ekosistem kendaraan listrik, menjadi pembahasan prioritas dalam tiga bulan keketuaan Indonesia atas ASEAN.

Kemudian, dalam pertemuan High Level Task Force on Economic Integration, negara-negara ASEAN juga telah menyepakati pengembangan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN. "Dan ini akan disahkan pada KTT ke-42 pada Mei mendatang," ujarnya.

Selain EV, turut dibahas pula upaya penguatan stabilitas keuangan kawasan. Yang mana nantinya ASEAN akan lebih menggunakan mata uang negara ASEAN dalam transaksi perdagangan dan konektivitas mekanisme pembayaran di kawasan. Hal ini pun telah disepakati oleh menteri keuangan dan Bank Sentral ASEAN pada Maret 2023.

"Hal ini guna memperkuat stabilitas keuangan di kawasan," paparnya.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut juga turut dibahas mengenai modalitas penguatan pendanaan kesehatan kawasan. Termasuk, melalui pemanfaatan Covid-19 and Other Public Health Emergencies and Emerging Diseases ASEAN Response Fund.

Retno mengungkapkan, bahwa seluruh prioritas tersebut merupakan bagian dari pilar epicentrum of growth, yang jadi salah satu dari tiga pilar besar turunan tema keketuaan Indonesia. Yakni, ASEAN matters: epicentrum of growth. Sementara dua pilar lainnya adalah ASEAN matters dan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Pada pilar ASEAN matters, Retno menegaskan, bahwa kapasitas ASEAN penting untuk diperkuat sehingga mampu mengatasi tantangan masa depan. Karenanya, kesatuan dan sentralitas ASEAN dinilai penting untuk terus dijaga untuk terus mampu menjadi lokomotif perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Di pilar ini, juga sedang disiapkan sebuah visi besar ASEAN 2045 yang saat ini sedang disusun oleh High Level Task Force. Dari Indonesia, yang mengetuai High Level Task Force adalah Duta Besar Dian Triansyah Djani," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, tengah dilakukan pula pembahasan rancangan ASEAN Leaders Statement on the Strengthening ASEAN's Capacity and Institutional Effectiveness yang akan diadopsi diadopsi saat KTT ke-42 ASEAN.

Masih di bawah ASEAN Matters, beberapa isu seperti pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat penyalahgunaan teknologi, percepatan negosiasi teks Code of Conduct (COC), penyusunan peta jalan keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN, hingga penandatanganan protokol SEANWFZ oleh Nuclear Weapon States (NWS) yang prosesnya terhenti pada 2012 juga terus dibahas.

Kemudian dari pilar AOIP, Retno mengatakan, selama menjabat keketuaan ASEAN, Indonesia ingin melihat penguatan kerja sama konkret dari AOIP dengan penekanan pada prinsip inklusivitas dan kerja sama ekonomi serta ekonomi pembangunan. Oleh karena itu, sejalan dengan implementasi AOIP, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN-Indo-Pacific Forum.

"Persiapannya sedang terus dilakukan dan AIPF akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-7 September 2023, yang akan dilakukan back-to-back dengan KTT ke-43 ASEAN," tuturnya.

Dengan berjalannya waktu tiga bulan ini, Retno memastikan, jika semua target sudah berada di jalur yang tepat. "Indonesia akan terus bekerja keras untuk ASEAN dan tentunya untuk dunia," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro sempat menyinggung soal pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan. Menurutnya, hal ini bisa dimulai dengan menciptakan standar kendaraan listrik di ASEAN.

Selama ini, kata dia, produsen kendaraan listrik seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat telah memiliki standar sendiri-sendiri. "Tetapi bagaimana jika Asia Tenggara menciptakan standar sendiri yang juga akan diikuti oleh negara lain? Kami optimistis ASEAN juga bisa," ungkap pria yang akrab disapa Arto tersebut.