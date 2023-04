Tiga Bulan Menjabat Keketuaan ASEAN, 531 Pertemuan Telah Diselenggarakan

JawaPos.com - Indonesia resmi memegang keketuaan ASEAN tahun ini. Sejak menjabat, tercatat sudah 531 pertemuan yang digelar terkait ASEAN.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan, dari 531 pertemuan tersebut, 301 pertemuan dituanrumahi langsung oleh Indonesia. Di mana, 73 diantaranya dilakukan di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. Sementara, sisanya dilakukan di negara-negara ASEAN lainnya yang tengah menjadi koordinator pertemuan sektoral dan juga di negara mitra ASEAN.

"Sudah tiga bulan Indonesia menjalankan Keketuaan di ASEAN. Sudah banyak yang dilakukan oleh Indonesia dalam tiga bulan ini," ungkap Retno dalam press briefing triwulan pertama keketuaan ASEAN 2023, di Jakarta, Rabu (5/4).

Sejumlah pertemuan yang penting yang telah terselenggara antara lain ASEAN Foreign Ministers' Retreat di Jakarta yang digelar 1-4 Februari 2023. Kemudian, ASEAN Tourism Ministers' Meeting di Jogjakarta pada 2-5 Februari 2023, ASEAN SOM and Related Meetings di Jakarta pada 6-8 Maret 2023.

Digelar pula pertemuan antar menteri ekonomi ASEAN dalam ASEAN Economic Ministers' (AEM) Retreat pada 20-22 Maret 2023 di Magelang, Jawa Tengah. Lalu, ASEAN Finance Ministers & Central Bank Governors' Meeting pada 28-31 Maret 2023 di Bali.

Sejumlah hal penting dibahas dalam pertemuan tersebut. Yang mana, masih dalam lingkup tiga pilar besar sebagai turunan tema keketuaan Indonesia ASEAN matters: epicentrum of growth, yang mencakup ASEAN matters, epicentrum of growth, dan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Diantaranya, mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat penyalahgunaan teknologi, penyusunan peta jalan keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN, penguatan ketahanan pangan kawasan, hingga soal Myanmar.

"Everything is on the right track so far, Alhamdullilah. Indonesia akan terus bekerja keras untuk ASEAN dan tentunya untuk dunia," pungkasnya.