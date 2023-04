Tugu Insurance Kembali Raih Best Performance Chief Financial Officer

JawaPos.com - Direktur Keuangan & Layanan Korporat, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance), Emil Hakim menerima penghargaan sebagai Best Performance Chief Financial Officer 2023 in Realizing Sustainable Growth by Strengthening Business Segmentation kategori Asuransi Umum dalam pagelaran Indonesia Best Chief Financial Officer (CFO) Awards 2023.

Event yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi ini, dinilai melalui rangkaian proses riset dan penjurian dari INDEF (institute for Development of Economics and Finance) serta Segara Research Institute, yang mana penghargaan diberikan kepada CFO Tugu Insurance atas kinerja dan inovasi yang dilakukan sepanjang periode Pandemi Covid-19 yang diliputi ketidakpastian ekonomi.

Warta Ekonomi mempercayai bahwa CFO turut berperan penting dalam membantu pengambilan keputusan strategis perusahaan hingga berperan aktif dalam membangun hubungan baik dengan para Stakeholders.

Emil Hakim yang telah meraih awarding ini selama 2 tahun berturut–turut, menyampaikan apresiasinya terhadap Dewan Juri maupun Tim Riset yang terlibat dalam proses penilaian kegiatan ini.

“Apresiasi yang kembali di berikan ini pasti menjadi tambahan motivasi bagi saya untuk dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam menunaikan amanah dari segenap Shareholders," tuturnya lewat keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (5/4).

Terutamanya, kata dia, dapat proaktif memberikan kontribusi terhadap pengembangan untuk keberlanjutan keuangan perseroan. "Serta mengedepankan berbagai inovasi yang mendukung kekuatan adaptasi dan daya saing perusahaan dalam menjawab berbagai peluang maupun tantangan bisnis di tengah kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sekaligus pemberian kemanfaatan untuk Stakeholders” pungkas Emil.