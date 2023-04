First Citizens Bank Beli Aset SVB USD 110 Miliar, Krisis Perbankan AS Mereda

JawaPos.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pekan ini. Meredanya kekhawatiran krisis perbankan Amerika Serikat (AS) dan dunia menjadi katalis positif. Meski, The Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan 2–3 Mei.

"IHSG berpeluang menguat dengan support di level 6.760 sampai 6.692 dan resistance di 6.868 hingga 6.923," kata analis pasar modal Hans Kwee kepada Jawa Pos Minggu (2/4).

Penguatan tersebut sejalan dengan langkah First Citizens BancShares Inc yang mengumumkan bahwa anak perusahaannya, First-Citizens Bank & Trust Company, mengadakan perjanjian dengan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Kesepakatan itu dilakukan untuk membeli semua pinjaman dan menanggung semua simpanan pelanggan dari Silicon Valley Bank (SVB) yang gagal.

FDIC mendirikan Silicon Valley Bridge Bank National Association pada 10 Maret lalu setelah penutupan SVB oleh Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California. Tujuan pendirian lembaga tersebut adalah memberikan waktu bagi FDIC untuk menstabilkan institusi dan memasarkan SVB.

First Citizens Bank bakal membeli aset Silicon Valley Bank senilai USD 110 miliar dari Silicon Valley Bridge Bank National Association. Pembelian itu termasuk USD 35,26 miliar kas tunai; USD 72,11 miliar pinjaman bruto; dan USD 2,7 miliar aset lainnya.

First Citizens Bank juga akan menanggung USD 93,63 miliar kewajiban dari Silicon Valley Bridge Bank National Association. Termasuk USD 56,49 miliar simpanan; USD 34,6 miliar pinjaman; serta USD 2,54 miliar kewajiban lainnya.

Vice Chair of the Fed for Supervision Michael Barr menegaskan, sistem perbankan AS sehat dan tangguh. Dia berusaha meyakinkan investor bahwa dampak kegagalan sejumlah bank regional AS tidak akan meluas. Namun, harus diakui kebangkrutan SVB disebabkan manajemen risiko yang rapuh.

Hans menilai, testimoni Barr meredakan kekhawatiran investor terhadap berlanjutnya krisis perbankan Negeri Paman Sam. Meski, masih ada peluang The Fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga dalam rangka meredam inflasi yang masih tinggi.

Dari dalam negeri, indeks kepercayaan industri (IKI) Maret 2023 berada di level 51,87 poin. Menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya di posisi 52,32 poin.

Biarpun IKI turun, secara umum mayoritas industri menyatakan bahwa kegiatan usahanya stabil pada Maret 2023 jika dibandingkan dengan periode Februari 2023. (han/c14/dio)

---

PENUTUPAN IHSG SEPEKAN TERAKHIR

-27 Maret: 6.708,93

-28 Maret: 6.760,33