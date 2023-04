Asuransi Astra Diganjar Peringkat Excellent

JawaPos.com - PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) mendapat predikat financial strength rating A- alias excellent dan Long-Term Issuer Credit juga dengan rating excellent dengan outlook stable dari AM Best.

Diketahui, AM Best merupakan lembaga pemeringkat kredit global dengan spesialisasi pada industri asuransi.

"Kredibilitas dan reputasi kami makin kuat dengan adanya peringkat dari AM Best ini," ujar President Director Asuransi Astra, Rudy Chen dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (3/4)

Hingga saat ini, hanya ada dua perusahaan Asuransi Umum Nasional di Indonesia yang mendapatkan peringkat A- Excellent. Peringkat tersebut mencerminkan empat faktor penilaian antara lain kekuatan neraca keuangan Asuransi Astra yang very strong, kinerja operasional yang dinilai strong, profil bisnis yang dinilai neutral, dan Enterprise Risk Management (ERM) yang dinilai appropriate.

Kemampuan neraca keuangan Asuransi Astra didukung oleh risk-adjusted capitalisation yang berada pada strongest level pada 31 Desember 2021, dan diperkirakan akan terus terpelihara pada strongest level berdasarkan ukuran Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR).

Kecukupan modal Asuransi Astra didukung oleh perolehan modal internal dan net underwriting leverage yang rendah. Di sisi lain, terkait portofolio investasi, AM Best menilai bahwa portofolio investasi Asuransi Astra memiliki risiko moderate, utamanya terdiri dari obligasi yang dimiliki secara langsung dan ditempatkan pada reksa dana.

Diketahui, lebih dari separuh reksa dana yang dimiliki Asuransi Astra merupakan obligasi dengan peringkat domestik. Sebagai pemenuhan atas peraturan yang berlaku, Asuransi Astra memiliki eksposur terhadap reasuransi domestik yang belum memiliki peringkat dalam skala internasional, sehingga risiko kredit Asuransi Astra dinilai lebih tinggi.

"Kami yakin hal ini (predikat dari AM Best) dapat membuat pelanggan makin percaya untuk melindungi asetnya kepada kami. Kepercayaan itu jugalah yang selama ini menjadi motivasi kami untuk terus mempertahankan kinerja dan reputasi yang sudah kami bangun serta terus berinovasi, beradaptasi, dan menyesuaikan diri sehingga senantiasa mampu memberikan produk dan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan dan para pemangku kepentingan," kata Rudy Chen.

Kinerja operasional Asuransi Astra juga dinilai strong. Hal ini ditunjukkan dengan combined ratio rata-rata lima tahun sebesar 88,5 persen dan return on equity (ROE) sebesar 18,0 persen (2018-2022). Profil bisnis Asuransi Astra dinilai neutral oleh AM Best.

Portofolio Asuransi Astra terdiversifikasi dalam beberapa lini usaha, dengan lini utama adalah asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri dan kesehatan, dan kebakaran. Asuransi Astra memiliki konsentrasi saluran distribusi yang moderate pada perusahaan leasing terutama dalam asuransi kendaraan bermotor.

Dari sisi penerapan manajemen risiko, Enterprise Risk Management (ERM) Asuransi Astra dinilai appropriate oleh AM Best dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas operasional Asuransi Astra saat ini. Program reasuransi excess of loss Asuransi Astra memberikan perlindungan yang memadai untuk risiko gempa bumi.

Sementara itu, di sisi lain Asuransi Astra juga melakukan stress test secara periodik untuk mengevaluasi dan mengantisipasi dampak dari berbagai skenario terhadap kecukupan modal berdasarkan peraturan yang berlaku.