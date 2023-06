IHSG jelang akhir pekan melemah ikuti bursa kawasan Asia

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia.

IHSG dibuka melemah 5,64 poin atau 0,08 persen ke posisi 6.646,62. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,37 poin atau 0,15 persen ke posisi 942,99.

"IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed (variatif) dalam range 6.630 sampai 6.720,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih di Jakarta, Jumat.

Dari dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 21- 22 Juni 2023 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI-7 Days Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen, atau sesuai dengan perkiraan pasar.

Keputusan bank sentral Indonesia mempertahankan BI7DRR, konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali seperti yang diharapkan dalam kisaran target 2 persen sampai 4 persen pada sisa tahun 2023 dan juga tahun 2024.

Suku bunga deposit facility dan lending facility juga dipertahankan masing-masing di level 6,5 persen dan 5 persen. Sementara itu, BI juga mencatatkan Nilai kredit di Indonesia meningkat 9,39 persen pada Mei 2023 dibandingkan dengan Mei 2022.

Dari Mancanegara, Amerika Serikat (AS) mencatatkan defisit transaksi berjalan sebesar 219,3 miliar dolar AS pada kuartal I-2023, atau lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit pada kuartal IV-2022 yang sebesar 216,2 miliar dolar AS, dan perkiraan defisit oleh konsensus sebesar 217,5 miliar dolar AS, atau setara dengan 3,3 persen dari PDB AS saat ini.

Dari Asia, harga produsen di Korea Selatan naik tipis 0,6 persen year on year (yoy) pada Mei 2023, menyusul kenaikan 1,6 persen (yoy) pada bulan sebelumnya, yang merupakan angka terendah sejak Desember 2020.

Sementara itu, secara bulanan Harga Produsen Inflasi (PPI) Korea Selatan menurun 0,3 persen (yoy) pada Mei 2023, menyusul penurunan 0,10 persen (yoy) pada April 2023. Ini menunjuk pada bulan kedua penurunan inflasi produsen di negara tersebut sejak Desember 2022.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei melemah 446,50 poin atau 1,34 persen ke 32.818,39, indeks Hang Seng melemah 285,03 poin atau 1,48 persen ke 18.933,31, dan Straits Times melemah 22,50 poin atau 0,70 persen ke 3.199,93.

Sementara itu, indeks Shanghai (China) libur memperingati Festival Tuen Ng atau Perahu Perahu Naga.