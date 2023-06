Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 1.058.000 Per Gram

JawaPos.com - Harga emas - Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat naik tipis Rp 1.000 menjadi Rp 1.058.000 per gram hari ini, Kamis (22/6). Harga tersebut tercatat naik dari harga sebelumnya Rp 1.057.000 per gram pada Rabu (21/6).

Harga emas yang naik juga berlaku untuk harga penjualan kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 1.000 menjadi Rp 940.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 939.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Mengutip Reuters, harga emas bertahan stabil pada hari Kamis setelah mencapai level terendah tiga bulan di sesi sebelumnya menyusul pernyataan dari Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut kemungkinan akan terjadi.

Spot emas bertahan di USD 1.932,93 per ons pada pukul 00.28 GMT dan emas berjangka AS merosot 0,1 persen menjadi USD 1.943,30. Benchmark imbal hasil Treasury 10-tahun AS turun menjadi 3,723 persen sementara indeks dolar bertahan di dekat posisi terendah Rabu.

Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic, menyarankan Fed perlu menunggu setidaknya melewati pertemuan Juli untuk memutuskan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Di tempat lain, Bank of England terlihat menaikkan suku bunga sebesar setengah poin persentase yang lumayan pada hari Kamis karena inflasi gagal mereda pada bulan Mei.

Kenaikan suku bunga menaikkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil. Di sisu lain, ekspor emas Swiss naik di bulan Mei setelah jatuh ke level terendah dalam 10 bulan di bulan April karena pengiriman yang lebih tinggi ke India.

Sementara itu, berikut rincian harga emas Antam dari 0,5-1.000 gram di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Kamis, 22 Juni 2023 belum termasuk pajak.

Harga emas 0,5 gram: Rp 579.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.058.000

Harga emas 5 gram: Rp 5.065.000

Harga emas 10 gram: Rp 10.075.000

Harga emas 25 gram: Rp 25.062.000

Harga emas 50 gram: Rp 50.045.000

Harga emas 100 gram: Rp 100.012.000

Harga emas 250 gram: Rp 249.765.000

Harga emas 500 gram: Rp 499.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 998.600.000