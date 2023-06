Erick Thohir Beri Pesan Pertamina Harus Berani Bersaing dengan Perusahaan Energi Global

JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi capaian Pertamina sepanjang tahun 2022 melalui penerapan transformasi bisnis sekaligus sinergi yang kuat. Sehingga Pertamina Group bisa mencetak kinerja terbaik sepanjang sejarah.

Ke depan, seiring peningkatan kinerja keuangan, Erick berpesan untuk Pertamina agar memperkuat standarisasi efisiensi dan operasional perusahaan untuk memperkuat bisnisnya.

Dalam hal ini, ia mengingatkan untuk tidak berpuas diri atas kinerja baik yang tertoreh saat ini dan harus berani bersaing dengan perusahaan energi global.

"Jangan berpuas diri, harus berani benchmarking dengan perusahaan energi global lainnya,” kata Erick Thohir dalam Pertamina Akhlak Festival, dikutip Kamis (22/6).

Ketua PSSI ini juga menjelaskan, pendapatan dan profit yang sudah baik harus juga diikuti oleh standarisasi perusahaan yang setara dengan perusahaan global. Salah satunya melalui implementasi budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), sebagai karakter yang menguatkan kinerja Pekerja Pertamina secara berkelanjutan.

Tahun ini, Erick menambahkan, Pertamina dan BUMN lainnya secara konsolidasi telah berkontribusi dividen sebesar Rp 80,2 triliun kepada masyarakat Indonesia. Dividen tersebut berasal dari laba sebesar Rp303,7 triliun dan tercatat merupakan kontribusi terbesar sepanjang sejarah.

“Tantangan ke depan tentu kita harus punya target yang sama, sehingga kontribusi kita ke negara dapat meningkat. Kemudian, dividen tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah dalam berbagai program-program pro rakyat seperti bantuan sosial, sekolah gratis, dan lain-lain,” jelas Erick.

Senada dengan hal itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, pihaknya akan menjadikan momentum saat ini untuk bekerja lebih agresif.

"Kita yakin bahwa Pertamina sudah on the right track. Kita akan lanjutkan dengan speed yang lebih cepat lagi dan merata di seluruh Pekerja Pertamina di seluruh Indonesia," ujar Nicke.

Pertamina AKHLAK Festival 2023 merupakan upaya peningkatan komitmen internal atas budaya kerja di lingkungan Pertamina Group, sekaligus memperingati perjalanan 3 tahun transformasi organisasi yang berlangsung sejak 2020.