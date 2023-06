Harga Emas Antam Turun Rp 4.000 jadi Rp 1.057.000 Per Gram

JawaPos.com - Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat turun Rp 4.000 menjadi Rp 1.057.000 per gram hari ini, Rabu (21/6). Harga tersebut tercatat turun dari harga sebelumnya Rp 1.061.000 per gram pada Selasa (20/6).

Harga emas yang turun juga berlaku untuk harga penjualan kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 4.000 menjadi Rp 939.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 943.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Mengutip Reuters, emas diperdagangkan dalam kisaran sempit pada hari Rabu karena para pedagang menahan diri dari membuat taruhan besar menjelang kesaksian kongres Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang dapat menawarkan wawasan lebih lanjut tentang rencana kenaikan suku bunga bank sentral.

Spot emas hampir tidak berubah USD 1.936,99 per ons pada pukul 00.28 GMT dan emas berjangka AS juga sedikit berubah di USD 1.948,20. Kesaksian kongres Powell yang jatuh tempo pada hari Rabu dan Kamis akan dilihat untuk prospek suku bunga AS.

Dua pembuat kebijakan Federal Reserve dan seorang ekonom yang dinominasikan untuk bergabung di dewan The Fed yang berbasis di Washington pada hari Selasa mengatakan fokus mereka adalah menurunkan inflasi yang terlalu tinggi sehingga ekonomi AS dapat kembali ke pertumbuhan yang berkelanjutan.

Emas dianggap sebagai pelindung nilai terhadap inflasi, tetapi kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara itu, berikut rincian harga emas Antam dari 0,5-1.000 gram di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Rabu, 21 Juni 2023 belum termasuk pajak.

Harga emas 0,5 gram: Rp 578.500

Harga emas 1 gram: Rp 1.057.000

Harga emas 5 gram: Rp 5.060.000

Harga emas 10 gram: Rp 10.065.000

Harga emas 25 gram: Rp 25.037.000

Harga emas 50 gram: Rp 49.995.000

Harga emas 100 gram: Rp 99.912.000

Harga emas 250 gram: Rp 249.515.000

Harga emas 500 gram: Rp 498.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 997.600.000