Emas Antam Turun Tipis Jadi Rp 1.061.000 Per Gram

JawaPos.com - Emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat turun tipis sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 1.061.000 per gram hari ini, Selasa (20/6). Harga tersebut tercatat turun tipis setelah stagnan sebesar Rp 1.063.000 per gram.

Harga emas yang mager juga berlaku untuk harga penjualan kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 943.000 per gram dari sebelumnya sebesar Rp 945.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Mengutip Reuters, harga emas tergelincir dalam perdagangan tipis pada hari Senin, karena dolar AS bangkit kembali dari posisi terendah sesi sebelumnya, dengan pasar menantikan kesaksian kongres Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell di akhir pekan ini.

Spot emas turun 0,4 persen menjadi USD 1.948,89 per ons pada pukul 8:11 EDT (1211 GMT) dan emas berjangka AS turun 0,5 persen menjadi USD 1.960,90. Perdagangan diperkirakan akan lambat dengan pasar AS ditutup untuk liburan Juneteenth.

Indeks dolar naik tipis dari level terendah satu bulan pada hari Jumat. Dolar yang lebih kuat membuat bullion kurang menarik bagi pembeli yang memegang mata uang lain.

Pertanyaannya tetap pada apa yang diperlukan untuk membuat emas menembus perdagangan yang terikat kisaran antara USD 1.940 dan USD 1.980.

"Mengingat bahwa peristiwa minggu lalu pada akhirnya gagal melakukannya," kata Craig Erlam, Analis Pasar Senior di OANDA.

Sementara itu, berikut rincian harga emas Antam dari 0,5-1.000 gram di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Selasa, 20 Juni 2023 belum termasuk pajak.

Harga emas 0,5 gram: Rp 580.500

Harga emas 1 gram: Rp 1.061.000

Harga emas 5 gram: Rp 5.080.000

Harga emas 10 gram: Rp 10.105.000

Harga emas 25 gram: Rp 25.137.000

Harga emas 50 gram: Rp 50.195.000

Harga emas 100 gram: Rp 100.312.000

Harga emas 250 gram: Rp 250.515.000

Harga emas 500 gram: Rp 500.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 1.001.600.000