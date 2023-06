Pertamina Diganjar Award Berbagai Kategori di BEMA 2023, Direksi Perempuan Raih 'DEWI BUMN'

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan dalam ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award (BEMA) 2023. Pertamina diganjar penghargaan Entrepreneurial Marketing Recognition Award 2023 dan The Most Promising Company In Marketing 3.0 untuk Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) Pertamina.

Di sisi lain, langkah transformasi yang sukses mendorong kinerja Pertamina, juga mengantarkan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini, dan Direktur SDM & Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Mia Krishna Anggraini mendapat penghargaan DEWI BUMN. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada direksi perempuan di BUMN, yang telah berperan penting dalam proses transformasi perusahaan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, upaya Pertamina dalam mendukung pengembangan bisnis UMKM di Indonesia telah terbukti manfaatnya bagi para pelaku usaha.

Penghargaan lainnya juga diraih Pertamina Group antara lain Chief Marketing Officer (CMO) of The Year yang diraih Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Mars Ega Legowo Putra. Kemudian, Gold Winner untuk kategori Branding Campaign diraih PT Pertamina Patra Niaga untuk kategori Marketing 3.0.

Lalu, Bronze Winner untuk kategori strategic marketing diraih PT Pertamina Gas Negara (PGN). Dan terakhir, Silver Winner untuk PT Pertamina Patra Niaga.



Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan, penghargaan ini membuktikan Pertamina secara persisten dan konsisten melakukan transformasi ke arah perubahan yang lebih baik dan melakukan praktik-praktik bisnis dan strategic marketing yang menunjang keberlanjutan kinerja perusahaan ke depan.



"Social development juga kami lakukan di samping kami melakukan commercial bisnis perusahaan. Terbukti dengan beberapa award terkait dengan CSR kita mendapatkan pengakuan juga di samping kinerja perusahaan yang memang terbukti dengan kinerja pada 2022 yang cukup baik," ujarnya dikutip Antara, Sabtu (17/6).



Lebih lanjut, Emma menyatakan penghargaan ini akan menjadikan Pertamina lebih bersemangat untuk terus berprestasi dan meningkatkan kinerja ke depan. "Terima kasih kepada seluruh Perwira Pertamina yang telah terbukti kinerjanya menghasilkan karya nyata dan memiliki recognize untuk seluruh masyarakat Indonesia," sebutnya.



Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Fajriyah Usman menambahkan, apresiasi ini semakin memberikan motivasi bagi Pertamina untuk terus memberdayakan UMKM di Indonesia, sehingga mampu memperluas segmen pasarnya hingga ke internasional.



"Diharapkan UMKM mitra binaan Pertamina semakin banyak yang mendapatkan pelatihan dan juga mengikuti kelas-kelas pemberdayaan dan juga pembinaan dari tim Pertamina. Sehingga, mereka secara kapasitas meningkat, secara skills juga meningkat dan juga mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa memperluas pasar di Indonesia dan juga dunia," ujarnya.

Ajang penghargaan ini diselenggarakan MarkPlus, Inc., dan penyerahan penghargaan telah dilangsungkan di Jakarta, Rabu (14/6).