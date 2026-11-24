JawaPos.com - Pembiayaan perbankan syariah nasional mencapai Rp757,32 triliun hingga September 2026. Angka tersebut tumbuh 12,05 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), mencerminkan perkembangan industri keuangan syariah yang turut membutuhkan dukungan infrastruktur digital.

Seiring pertumbuhan tersebut, konektivitas layanan pembayaran menjadi salah satu aspek yang terus dikembangkan. PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs) bersama dengan PT Bank Mega Syariah mengintegrasikan layanan Virtual Account (VA) ke dalam sistem payment gateway Paylabs.

Melalui integrasi ini, merchant yang menggunakan Paylabs dapat menerima pembayaran melalui Virtual Account Bank Mega Syariah. Kanal tersebut juga membantu mengidentifikasi transaksi, mengelola penerimaan pembayaran, hingga mempermudah proses rekonsiliasi.

Selain pertumbuhan pembiayaan, aset perbankan syariah juga tercatat mencapai Rp1.108,45 triliun hingga September 2026 berdasarkan data Bank Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya aktivitas industri keuangan syariah yang membutuhkan dukungan layanan transaksi digital.

CEO Paylabs Bimo Adhiprabowo mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan memperluas konektivitas pembayaran digital, khususnya di sektor keuangan syariah.

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“Bagi Paylabs, ini menjadi langkah strategis untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong digitalisasi pembayaran syariah di Indonesia. Kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam memperkuat konektivitas dan infrastruktur pembayaran digital guna mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah yang semakin inklusif,” ujar Bimo didampingi Chief Partnership Officer Paylabs Angelika Putri di Jakarta, Senin (23/11).

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji menilai, pengembangan layanan perbankan digital membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak agar jangkauannya semakin luas.

“Pengembangan layanan digital perlu diiringi dengan kolaborasi yang mampu memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Kami terus memperkuat konektivitas kanal Virtual Account Bank Mega Syariah agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan transaksi bisnis,” ujar Rasmoro didampingi Group Head Digital Business Bank Mega Syariah Sigit Suryawan.