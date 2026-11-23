JawaPos.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi mendorong penguatan peran koperasi syariah sebagai salah satu penggerak perekonomian umat melalui optimalisasi potensi ekonomi masjid, pesantren, dan komunitas masyarakat.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat produktivitas masyarakat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi bangsa.

Hal tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, saat menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk “Ekonomi Syariah, Koperasi, Zakat dan Wakaf sebagai Pilar Kemandirian Bangsa” yang diselenggarakan di Ballroom Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Dalam pemaparannya yang mengangkat tema “Prospek Koperasi dalam Menggerakkan Perekonomian Umat dan Akses Pendanaan bagi Masjid dan Pesantren di Indonesia”, Deva menekankan bahwa koperasi memiliki posisi strategis sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Menurutnya, potensi pengembangan koperasi syariah di Indonesia masih sangat besar, mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki basis komunitas dan aktivitas keagamaan yang kuat.

Ia mengajak para dai, ustadz, alim ulama, serta pengelola masjid dan pesantren untuk turut mengambil bagian dalam pengembangan ekonomi umat.

Peserta menyimak penjelasan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman pada Seminar Nasional bertajuk “Ekonomi Syariah, Koperasi, Zakat dan Wakaf sebagai Pilar Kemandirian Bangsa” yang diselenggarakan di Ballroom Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. (Istimewa).

Menurut Deva, aktivitas dakwah perlu berjalan beriringan dengan upaya pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu berkembang sebagai produsen dan pelaku usaha.

“Jangan sampai umat hanya menjadi pasar. Kita harus mulai membangun kekuatan ekonomi dengan menjadi produsen. Potensi yang dimiliki masjid, pesantren, dan komunitas umat sangat besar apabila dikonsolidasikan melalui koperasi,” ujar Deva.

Ia mencontohkan besarnya potensi ekonomi berbasis komunitas yang dapat dikembangkan melalui jaringan masjid dan pesantren di berbagai daerah. Dengan membangun koperasi secara kolektif, kebutuhan masyarakat dapat dipetakan, potensi usaha lokal dikembangkan, dan berbagai aktivitas ekonomi dapat diintegrasikan dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Deva juga menjelaskan bahwa LPDB Koperasi hadir sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan akses dana bergulir bagi koperasi, termasuk koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada 2026, LPDB Koperasi memiliki target penyaluran dana bergulir sebesar Rp2,1 triliun yang dapat diakses oleh koperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, peluang tersebut perlu dimanfaatkan lebih luas oleh koperasi syariah yang memiliki model bisnis potensial dan prospek pengembangan usaha yang jelas. Karena itu, ia mendorong komunitas masjid dan pesantren untuk mulai membangun kelembagaan koperasi, menyiapkan proposal pembiayaan, serta menyusun perencanaan bisnis yang matang agar dapat mengakses fasilitas pembiayaan LPDB Koperasi.

“Kami membuka peluang bagi koperasi-koperasi syariah untuk mengakses pembiayaan LPDB Koperasi. Kami ingin potensi pembiayaan ini tidak hanya dinikmati oleh koperasi yang selama ini sudah menjadi mitra, tetapi juga dapat menjangkau koperasi baru yang tumbuh dari lingkungan masjid, pesantren, dan komunitas umat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Deva mencontohkan sejumlah koperasi syariah yang telah berkembang dan memiliki aktivitas usaha produktif, di antaranya Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat dan Koperasi Al Ittifaq. Kedua koperasi tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi dapat menjadi sarana pengembangan usaha yang terintegrasi, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga pemasaran produk lokal.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam membangun rantai pasok dan memperkuat produk unggulan daerah. Menurutnya, berbagai potensi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif, dapat dikembangkan melalui koperasi sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Deva turut menggarisbawahi pentingnya sinergi antara koperasi syariah dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menilai, keterlibatan tokoh agama, pengelola masjid, dan pesantren dapat memperkuat ekosistem koperasi di tingkat desa dan kelurahan, khususnya dalam membangun usaha distribusi, logistik, serta penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Ia juga mendorong pengembangan koperasi dengan prinsip syariah di wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat mayoritas muslim, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sebagai penutup, Deva menyampaikan tiga langkah penting yang perlu dilakukan untuk memperkuat ekonomi umat, yakni memetakan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat, membangun konsolidasi antarkomunitas dan tokoh agama, serta mengimplementasikan program dakwah ekonomi melalui koperasi syariah.

“Umat perlu bersatu, memetakan kebutuhan dan potensi lokal, kemudian mengerjakan program-program ekonomi yang memberikan manfaat nyata. Jangan berhenti pada wacana. Mari kita bangun koperasi, siapkan proposal, dan bersama-sama mengembangkan model bisnis yang dapat menggerakkan ekonomi umat,” tegasnya.