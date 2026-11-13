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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 14 November 2026 | 04.21 WIB

Potensi Ekonomi Pesantren Besar, Kemenag Dorong Masuk Ekosistem Keuangan Syariah Nasional

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said dalam Workshop Transformasi Ekosistem Pesantren Inklusif, Jumat (13/11) (Istimewa) - Image

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said dalam Workshop Transformasi Ekosistem Pesantren Inklusif, Jumat (13/11) (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong puluhan ribu pesantren di Indonesia terhubung dengan ekosistem keuangan syariah nasional. Langkah ini dinilai penting mengingat pesantren memiliki potensi ekonomi besar dengan jumlah santri mencapai jutaan orang.

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat.

"Kita perlu memahami bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren merupakan institusi sosial, pusat pembentukan karakter, pusat pemberdayaan masyarakat, sekaligus memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi umat," ujar Basnang dalam Workshop Transformasi Ekosistem Pesantren Inklusif, Jumat (13/11).

Berdasarkan data Kemenag, jumlah pesantren di Indonesia mencapai puluhan ribu lembaga dengan jumlah santri jutaan orang. Aktivitas ekonominya pun berlangsung setiap hari, mulai dari pengelolaan dana pendidikan, kebutuhan konsumsi dan operasional santri, hingga dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Bahkan, sejumlah pesantren telah mengembangkan berbagai unit usaha. Di antaranya koperasi, perdagangan, pertanian, peternakan, konveksi, hingga pengolahan pangan.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan layanan dan instrumen keuangan syariah. Basnang menilai, literasi serta partisipasi kelembagaan pesantren dalam memanfaatkan pasar modal syariah masih rendah. Padahal, instrumen tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi pesantren.

Ia mencontohkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kapitalisasi pasar saham syariah mencapai sekitar Rp 7.225 triliun pada April 2026.

"Keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan profesional membuat potensi ekonomi pesantren belum terhubung secara optimal dengan instrumen keuangan dan investasi syariah," katanya.

Untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren, Kemenag menyiapkan lima tahapan transformasi. Meliputi penguatan fondasi kelembagaan, pengembangan kapasitas usaha, penguatan ekosistem ekonomi, integrasi dan digitalisasi tata kelola, serta keberlanjutan dan kemandirian finansial.

Basnang menegaskan, program kemandirian pesantren tidak boleh hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Bantuan tersebut semestinya menjadi pemantik agar pesantren mampu mengembangkan usaha dan mengelola sumber daya ekonominya secara mandiri.

"Kita tidak ingin pesantren hanya menjadi penerima program. Kita ingin pesantren menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah sistem pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan. Menurut Basnang, masih ada pesantren yang menggunakan pencatatan sederhana, belum terintegrasi, serta belum memiliki sistem pelaporan keuangan secara sistematis.

Karena itu, digitalisasi tata kelola menjadi salah satu agenda penting. Cash Management System (CMS) yang diperkenalkan BCA Syariah, misalnya, dapat menjadi alternatif untuk membantu pesantren memantau arus kas, meningkatkan transparansi, serta memisahkan dana operasional, pendidikan, sosial, dan usaha sesuai peruntukannya.

Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan masing-masing pesantren. Digitalisasi juga tidak boleh sekadar menjadi simbol modernisasi tanpa memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan lembaga.

"Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi simbol modernisasi. Kita ingin teknologi benar-benar memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pesantren," kata Basnang.

Selain penguatan pengelolaan keuangan, Kemenag juga mendorong pesantren memahami investasi syariah sebelum memanfaatkan instrumen pasar modal. Basnang mengingatkan agar pesantren tidak terburu-buru menempatkan dana tanpa memahami risiko, legalitas produk, tata kelola, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Pesantren Ditjen Pesantren Kemenag Yusi Damayanti menekankan pentingnya tindak lanjut konkret setelah kegiatan tersebut. Dia berharap materi workshop dapat diterapkan langsung untuk membenahi pengelolaan keuangan pesantren.

"Kami tidak ingin workshop ini berhenti di ruang diskusi. Kami mendorong pesantren peserta menindaklanjuti hasilnya, mulai dari pembenahan pencatatan keuangan hingga pemahaman instrumen keuangan syariah, agar transformasi tata kelola benar-benar berjalan di lapangan," pungkas Yusi.

Editor: Estu Suryowati
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