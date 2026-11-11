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Penulis: Sabik Aji Taufan
Kamis, 12 November 2026 | 03.30 WIB

Tingkatkan Literasi Keuangan, Kemenko PM Ingin Kopontren Jadi Penguat Ekonomi

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Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar saat membuka kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menargetkan koperasi pesantren bisa menjadi penguat ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dalam sistem kepengurusan.
 
Kementerian bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang pada Rabu (11/11).
 
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pengembangan usaha produktif berbasis pesantren.
 
"Penguatan kapasitas pengurus menjadi salah satu langkah untuk mendorong koperasi pesantren berkembang sebagai kelembagaan ekonomi yang akuntabel, aman, dan dipercaya anggotanya," kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Rabu (11/11).
 
 
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, dalam laporan menekankan bahwa tata kelola Kopontren masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Secara nasional, dari 2,3 ribu Kopontren yang tercatat aktif, baru 636 koperasi yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), padahal 636 koperasi tersebut telah menghimpun 238,15 ribu anggota dan mengelola aset sekitar Rp2,48 triliun.
 
Berdasarkan hasil inventarisasi data program KP Koperasi 2021–2024, terdapat 602 entri berbasis Nomor Statistik Pesantren (NSP) unik secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 220 entri atau 36,5 persen berada di Jawa Timur, yang tersebar di 32 kabupaten/kota. Sebaran terbesar tercatat di Kabupaten Lumajang sebanyak 27 entri, disusul Pamekasan dan Sampang masing-masing 19 entri.
 
Data ini yang dijadikan penguatan kopontren. Meski begitu, jumlah data tersebut belum menggambarkan seluruh koperasi pesantren.
 
Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data, verifikasi legalitas dan kepengurusan, serta identifikasi jenis dan kapasitas usaha menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembinaan dan pendampingan yang tepat sasaran.
 
Selain penguatan kelembagaan, Abdul Haris menyoroti pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana anggota melalui pencatatan keuangan yang tertib, pelaporan berkala, dan pengendalian risiko. Pengurus koperasi juga perlu memahami batas perlindungan simpanan, mengingat simpanan di bank dijamin LPS hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank sepanjang memenuhi ketentuan, sedangkan simpanan anggota di koperasi belum menjadi objek penjaminan LPS.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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koperasi pesantrenpenguat ekonomiliterasi keuangan

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