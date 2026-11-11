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Penulis: Ilham Safutra
Rabu, 11 November 2026 | 07.06 WIB

Mengenalkan Produk Halal Sejak Dini dari Sekolah Rakyat

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Kota Bekasi, di Jalan HM Joyo Martono Nomor 19, Margahayu, Bekasi Timur, Selasa (10/11). (Dok. BPJPH) - Image

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Kota Bekasi, di Jalan HM Joyo Martono Nomor 19, Margahayu, Bekasi Timur, Selasa (10/11). (Dok. BPJPH)

JawaPos.com - Anak-anak Indonesia perlu memahami tentang pentingnya produk halal sejak dini, terutama produk-produk yang mereka konsumsi seperti makanan dan minuman.

Pengenalan produk halal itu perlu disampaikan dari sekolah, seperti yang dilakukan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Kota Bekasi, di Jalan HM Joyo Martono Nomor 19, Margahayu, Bekasi Timur, Selasa (10/11).

Ahmad Haikal Hasan menegaskan, mengonsumsi makanan bersih, higienis, tertata, dan terjaga kualitasnya adalah sebuah keharusan. Semua itu dibungkus dalam prinsip halal. "Makanan itu memenuhi unsur kesehatan serta memberikan ketenteraman dan kedamaian melalui prinsip halal. Badan Halal memberikan edukasi sedini mungkin,” kata Haikal.

Babe Haikal--begitu Ahmad Haikal Hasan disapa datang ke sekolah rakyat untuk memberikan movitasi kepada para siswa. Dia ingin memberikan dorongan kepada para siswa agar membangun karakter dan mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan.

"Mereka harus mulai menyesuaikan sikap dan membangun karakter sejak sekarang. Itu yang kami tekankan,” ujarnya yang didampingi oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal E.A Chuzaemi Abidin.

Ke depan, Babe Haikal berencana kembali mengunjungi Sekolah Rakyat lainnya untuk memberikan sesi motivasi satu hari bertema How to Achieve Your Dream atau bagaimana meraih impian.

Dalam interaksinya, Babe Haikal ikut makan malam dengan 190 siswa. Di tengah para siswa itu, Babe memotivasi agar para siswa berani bermimpi, memiliki cita-cita, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus dan calon pemimpin masa depan.

Dia mengapresiasi semangat para siswa, salah satunya Julianto yang bercita-cita menjadi menteri. Menurut Babe Haikal, visualisasi cita-cita, termasuk melalui bantuan teknologi artificial intelligence (AI), dapat membantu anak-anak membangun keyakinan dan motivasi untuk meraih masa depan.

“Artinya, cita-cita itu harus bisa digenggam karena mereka dapat melihat gambaran masa depannya. Harapan kami, hal seperti ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia, kepada seluruh anak Indonesia,” tuturnya.

Babe Haikal menyebut saat ini terdapat 265 Sekolah Rakyat yang tersebar di 131 kabupaten dan telah memberikan kesempatan pendidikan kepada lebih dari 45 ribu anak. Capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dengan dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan berbagai pihak.

“Memang jumlah ini belum banyak, tetapi akan terus kita upayakan untuk ditingkatkan. Karena itu, kita membutuhkan dukungan berkelanjutan dari masyarakat,” ungkapnya.

Editor: Ilham Safutra
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