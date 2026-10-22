Wujud Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional, Bank Jatim Kolaborasi dengan 3 Institusi

JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional.

Komitmen strategis tersebut salah satunya diwujudkan lewat keikutsertaan dalam ajang tahunan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 yang diselenggarakan Bank Indonesia.

Tak hanya itu, Bank Jatim juga resmi menandatangani kerja sama transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) IDR dengan tiga institusi perbankan senilai total Rp 450 miliar.

"Partisipasi Bank Jatim dalam Business Deals Ceremony ISEF 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dengan perbankan syariah," ujar Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto melalui siaran tertulisnya pada Kamis (22/10).