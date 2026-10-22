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Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.03 WIB

Wujud Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional, Bank Jatim Kolaborasi dengan 3 Institusi

UKM binaan Bank Jatim mengikuti pameran perdagangan internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City pada 14-18 Oktober 2026.&nbsp;(Humas Bank Jatim) - Image

UKM binaan Bank Jatim mengikuti pameran perdagangan internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City pada 14-18 Oktober 2026.&nbsp;(Humas Bank Jatim)

JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional.

Komitmen strategis tersebut salah satunya diwujudkan lewat keikutsertaan dalam ajang tahunan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 yang diselenggarakan Bank Indonesia.

Tak hanya itu, Bank Jatim juga resmi menandatangani kerja sama transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) IDR dengan tiga institusi perbankan senilai total Rp 450 miliar.

"Partisipasi Bank Jatim dalam Business Deals Ceremony ISEF 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dengan perbankan syariah," ujar Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto melalui siaran tertulisnya pada Kamis (22/10).

Wahyukusumo merinci nilai transaksi SiPA IDR sebesar Rp 450 miliar tersebut terbagi ke dalam tiga kolaborasi perbankan. Yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebesar Rp 300 miliar, CIMB Niaga Syariah Rp 100 miliar, dan OCBC Syariah Rp 50 miliar.

Editor: Diar Candra
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