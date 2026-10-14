Dradjad Hari Wibowo: Realisasi KUR Syariah capai Rp 14,42 Triliun hingga September 2026

JawaPos.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) syariah hingga 30 September 2026 mencapai Rp 14,42 triliun kepada lebih dari 146 ribu debitur, setara 64 persen dari target yang ditetapkan.

Secara kumulatif selama periode 2015–2026, penyaluran KUR syariah mencapai Rp 106 triliun kepada 1,65 juta debitur melalui 18 lembaga penyalur, termasuk bank pembangunan daerah (BPD) dan unit usaha syariah (UUS).

“KUR syariah juga memperkuat UMKM,” kata Dradjad dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10).

Sementara itu, khusus untuk segmen ultra mikro, estimasi indikatif pembiayaan syariah pada semester I 2026 mencapai Rp 23,6 triliun atau setara dengan sekitar 73 persen dari total pembiayaan PNM berbasis akad syariah.

Adapun pembiayaan perbankan syariah tercatat mencapai Rp748 triliun per Agustus 2026, tumbuh 11,6 persen secara tahunan. Meski pembiayaan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, Dradjad menyebutkan pangsa pasar perbankan syariah masih relatif terbatas yakni sebesar 7,44 persen.

Dalam upaya memperluas keuangan syariah yang inklusif, pemerintah menetapkan empat fokus kebijakan, yang tidak hanya mencakup perluasan KUR syariah, melainkan juga akses rekening syariah, layanan syariah digital, dan penguatan industri syariah.

Untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan keuangan syariah, Dradjad mengatakan pemerintah mendorong pembukaan rekening syariah dengan saldo awal sebesar Rp 50.000.

Program ini ditujukan bagi warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Salah satu perbankan yang akan menjadi penyalur program tersebut adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).