JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik manipulasi harga saham atau goreng saham yang dinilai dapat merugikan masyarakat. Terutama investor kecil dan kalangan anak muda. Dia meminta pemerintah memperkuat pengawasan pasar modal agar tercipta iklim investasi yang bersih dan adil.

Prabowo mengatakan praktik tersebut tidak seharusnya dibiarkan karena dampaknya dapat dirasakan oleh jutaan masyarakat. Menurut dia, pihak yang memiliki kekayaan besar tidak semestinya melakukan praktik spekulatif yang justru berpotensi merugikan investor kecil.

"Sudah kaya masih main goreng-goreng saham, akhirnya jutaan rakyat kita korban. Anak-anak muda, orang-orang kecil dia coba-coba, iya kan?" kata Prabowo dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 yang bertema 'Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan’ di Jakarta, Jumat (27/11).

Dia mengaku tidak memahami secara mendalam mekanisme perdagangan saham. Bahkan, Prabowo menyebut dirinya lebih mengenal ekonomi konvensional atau old economy sehingga memilih tidak terlibat dalam investasi saham.

"Walaupun saya anjurkan kalau saya enggak berani main saham, maaf. Karena saya enggak ngerti gitu lo. Saya ini old economy. Old economy, saya enggak ngerti ini. Tapi rakyat kita ikut," ujarnya.

Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah harus hadir untuk memastikan aktivitas pasar modal berjalan dengan pengawasan yang baik. Dia menekankan pentingnya menciptakan clean and level playing field atau persaingan yang bersih dan setara bagi seluruh pelaku pasar.

Prabowo juga menegaskan bahwa upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengawasan bukan semata-mata untuk memenuhi tekanan atau teguran dari pihak asing. Menurut dia, tata kelola yang baik merupakan kebutuhan Indonesia sendiri.

"Saudara-saudara, bukan kita takut ditegur-tegur orang asing, bukan itu. Untuk negara kita, kita harus punya pemerintahan dan pengawasan yang baik, good governance. Ini kepentingan kita," tegasnya.

Dia meyakini, pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, Prabowo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya sudah bisa mencapai kisaran 7–8 persen.

"Kalau kita good governance, kalau kita pemerintah kita baik dan bersih, ekonomi kita pasti akan bangkit luar biasa. Itu keyakinan saya, saudara-saudara sekalian. Harusnya kita sekarang sudah 7-8 persen," ungkapnya.