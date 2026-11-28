JawaPos.com - Ada 146.000 laporan warga yang menjadi korban penipuan digital lewat pencurian data melalui nomor telepon daur ulang. Nilai kerugian atas penipuan itu mencapai Rp 3 triliun.

Mirisnya dari semua keruagian dialami korban itu, pihak terkait tidak bertanggung jawab. Bahkan bank sebagai tempat penyimpanan uang dari korban menyatakan itu kesalahan dari korban, karena One-Time Password (OTP) ke pemilik nomor.

Koalisi Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara (JAGALAH WARGA) terus berupaya memberikan advokasi kepada korban penipuang digital ini. Langkah terbaru meminta pendapat lewat audiensi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada Jumat (27/11).

Anggota Koalisi JAGALAH WARGA Saidiman Ahmad menuturkan, maraknya penyalahgunaan identitas, pengambilalihan akun, dan transaksi tanpa otorisasi menunjukkan celah besar pada mekanisme pencegahan maupun pembuktian. Kerugian yang dilaporkan korban ke Indonesia Anti-Scam Center (IASC) mencapai sekitar Rp 3 triliun dari sekitar 146.000 laporan. Data itu mencapai hingga Juni 2025, dengan pergerakan dana kurang dari 20 menit.

Koalisi menyoroti pentingnya regulasi turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya implementasi Pasal 17 ayat (2a) terkait tanda tangan elektronik tersertifikasi pada transaksi berisiko tinggi.

Dari pertemuan itu, kata Saidiman Ahmad, jajaran Komnas HAM menekankan perlunya mendorong perbankan dan penyedia layanan agar lebih menghormati pengguna serta hak konsumen dalam bertransaksi elektronik.

"Negara perlu memperkuat posisi nasabah dan mendorong mekanisme perlindungan pihak ketiga agar beban sengketa maupun biaya tidak ditimpakan kepada warga," ungkap Saidiman Ahmad kepada wartawan pada Jumat (27/11).

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, dalam banyak kasus transaksi keuangan, prosedur dan bukti sistem sering kali membuat nasabah berada pada posisi yang dirugikan. Nasabah dan seolah tidak memiliki hak ketika terjadi sengketa.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi mengenai hak warga di ruang digital serta perlindungan terhadap nasabah masih sangat kurang diperhatikan dalam kebijakan maupun praktik layanan," bebernya.

Koalisi JAGALAH WARGA berharap terbangun kesepahaman langkah tindak lanjut bersama Komnas HAM untuk memperkuat perlindungan konsumen digital. Upaya ini melanjutkan rangkaian advokasi Koalisi sejak audiensi dengan Komdigi dan peluncuran posko pengaduan pada Oktober 2026.