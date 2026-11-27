JawaPos.com - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mendorong pemanfaatan teknologi tokenisasi dalam transaksi perdagangan untuk mencegah praktik pembiayaan ganda atau double financing. Teknologi ini memungkinkan satu invoice memiliki identitas unik sehingga tidak dapat digunakan berulang kali sebagai dasar pengajuan pembiayaan kepada pemberi pinjaman berbeda.

Wakil Ketua Umum I AFTECH sekaligus Pendiri dan CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan tokenisasi menjadi salah satu solusi yang dikembangkan melalui program Digital × Real Sector Launchpad (DRSL). Program tersebut mempertemukan perusahaan fintech dengan pelaku sektor riil untuk menghadirkan solusi atas kebutuhan pembiayaan usaha.

"Di sini masuk teknologi tokenisasi yang juga bahkan sudah ada regulatory sandboxnya di otoritas jasa keuangan. Untuk menghindari double financing, jadi invoice yang sama tidak bisa. Jadi itu dipastikan unik, tidak bisa di financing ke pihak yang berbeda berkali-kali," kata Marshall dalam pembukaan BFN Fest 2026 di Jakarta, Kamis (26/11).

Dia menjelaskan persoalan pembiayaan ganda menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi dalam penyaluran pendanaan kepada UMKM. Salah satunya ketika satu proyek atau transaksi perdagangan dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari beberapa pihak sekaligus.

Marshall mencontohkan transaksi penjualan susu dari peternak sapi perah kepada industri pengolahan susu. Apabila nilai tagihan mencapai Rp 100 juta, dokumen transaksi tersebut berpotensi digunakan sebagai dasar pengajuan pembiayaan berulang hingga nilainya melampaui transaksi sebenarnya.

Selain mencegah pembiayaan ganda, tokenisasi juga memungkinkan pembayaran langsung dari pembeli kepada perusahaan pembiayaan atau lender ketika transaksi jatuh tempo. Mekanisme tersebut membuat dana pembayaran tidak harus melewati penjual terlebih dahulu.

"Dan yang kedua, ketika memang jatuh tempo pembayarannya, pada masanya pembayarannya bisa langsung dari si buyer. Bukan lagi harus melalui seller, tapi juga bisa langsung ke perusahaan financingnya, ke lendernya yang meminjamkan uang," ujarnya.

Menurut Marshall, mekanisme tersebut dapat memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman dalam menerima pembayaran. Dengan begitu, risiko dana yang sudah dibayarkan pembeli tidak diteruskan untuk melunasi kewajiban pembiayaan dapat diminimalkan.

Di sisi lain, AFTECH juga menyiapkan penggunaan tanda tangan digital untuk memastikan keaslian dokumen transaksi yang menjadi dasar pengajuan pembiayaan. Langkah ini diperlukan karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuat dokumen palsu semakin sulit dibedakan secara visual.

"Di era digital, khususnya di era generatif AI yang amat sangat aksesibel saat ini, kita sudah nggak bisa bedain suatu dokumen itu asli atau palsu. Purchase order, delivery order, bukti serah terima barang, kontrak," jelas Marshall.

Melalui sertifikat elektronik serta sistem public key dan private key, keaslian dokumen dapat diverifikasi secara matematis. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan bisa memastikan dokumen transaksi benar-benar diterbitkan oleh pihak yang bersangkutan.

Program DRSL sendiri mulai diarahkan ke sejumlah sektor, seperti kesehatan, ekspor biji kopi, logistik, dan peternakan sapi perah. AFTECH ingin mendorong pemanfaatan teknologi keuangan yang tidak hanya memperluas akses layanan, tetapi juga menyelesaikan persoalan pembiayaan di sektor riil.

Marshall menilai, industri fintech perlu mengubah fokus dari sekadar meningkatkan jumlah pengguna menjadi memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian.

"Nah, tetapi ke depan ini kita sudah tidak lagi hanya fokus pada jumlah pengguna. Tidak lagi hanya fokus pada penetrasi. Nah, tetapi bagaimana fintech ini memang bisa memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi sektor riil," tuturnya.

Sementara itu, AFTECH menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN) Fest 2026 di Balai Kartini, Jakarta, pada 26–27 November 2026. Kegiatan yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tersebut menjadi puncak rangkaian BFN 2026 sekaligus menandai 10 tahun perjalanan AFTECH dalam mengembangkan industri teknologi finansial di Indonesia.