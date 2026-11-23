JawaPos.com - Negara diminta hadir untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban scaming atau penipuan dari transaksi elektronik/digital. Hingga kini para korban belum mendapat perlindungan dan tetap menanggung kerugian atas pencurian data melalui nomor ponsel yang didaur ulang operator.

Padahal perlindungan itu sudah diatur dalam Pasal 17 ayat (2a) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mewajibkan transaksi elektronik berisiko tinggi diamankan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

"Amanat itu belum berjalan efektif. Verifikasi masih bertumpu pada One-Time Password (OTP). Ketika dana hilang, warga yang menanggung kerugian," ujar Koordinator Koalisi Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara (JAGALAH WARGA) Halili Hasan dalam kuliah umum yang berlangsung di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Senin (23/11).

Kuliah umum yang dihadiri 110 mahasiswa lintas fakultas itu bertema, “Membela Hak Rakyat: Perlunya Perlindungan Transaksi Digital”.

Halili Hasan membeberkan, data Global Anti-Scam Alliance mencatat dua dari tiga orang dewasa di Indonesia mengalami penipuan digital dalam setahun terakhir. Oktober lalu, ada seorang korban transaksi tanpa izin. Kartu kreditnya dibobol 15 kali melalui nomor lama yang sudah didaur ulang operator. "Saat kejadian itu korban sedang tidur," kata Halili Hasan.

Mirisnya, sambung Halili, bank menolak sanggahan korban karena transaksi memakai OTP. Bank tetap membebankan tagihan kartu kredit kepada korban. "OTP yang seharusnya melindungi nasabah justru dipakai untuk menyalahkan korban,” tegas direktur eksekutif SETARA Institute itu.

Halili memaparkan, ancaman siber di sektor keuangan juga terus membesar seiring kemajuan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Di Inggris, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) mencatat 38 insiden siber pada Oktober atau rekor tertinggi kedua dalam lima tahun terakhir, sehingga FCA dan Bank of England merilis draf panduan baru untuk memperketat ketahanan digital dan mitigasi risiko AI.

Dalam kuliah umum itu turut hadir perwakilan keluarga seorang korban transaksi digital bernama Linny. Dia mengaku bank lepas tangan dan negara tidak hadir.

Dia menceritakan, dana deposito keluarganya tiba-tiba hilang karena oknum bagian marketing bank mengganti nomor telepon nasabah sehingga kode OTP masuk ke nomor lain. Sementara pihak bank justru lepas tangan dan laporan ke OJK tidak kunjung ditangani.

"Dalam kondisi seperti ini kami bertanya, negara ada di mana? Negara harus hadir memberikan perlindungan hukum yang tegas karena kejahatan ini sangat mengancam dana tabungan dan pensiun masyarakat,” ungkap Linny.

Wakil Rektor UKI Hendri Jayadi menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi warga di ruang digital. Pelanggaran hak digital terjadi secara masif dan kejahatan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Sementara hukum kerap tertinggal dan masyarakat sering bingung harus melapor ke mana. "Kita perlu memastikan sejauh mana perlindungan hukum benar-benar hadir saat warga mengalami masalah transaksi digital,” ujarnya.