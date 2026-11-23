JawaPos.com - Kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai berubah. Jika sebelumnya konsumen harus datang langsung ke pasar, minimarket, atau supermarket, kini semakin banyak kebutuhan rumah tangga yang bisa dibeli melalui aplikasi dan diantarkan langsung ke rumah.

Perubahan ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Keterbatasan waktu membuat kepraktisan menjadi salah satu pertimbangan dalam berbelanja. Konsumen tidak hanya mencari harga dan kelengkapan produk, tetapi juga kemudahan mendapatkan barang tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau aktivitas lainnya.

Kondisi tersebut turut mendorong perkembangan layanan quick commerce. Yakni model perdagangan digital yang mengutamakan pengiriman barang dalam waktu singkat. Berbeda dengan layanan belanja online konvensional, quick commerce dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sifatnya lebih mendesak, mulai dari bahan makanan hingga perlengkapan rumah tangga.

Salah satu layanan yang bergerak di sektor ini adalah Astro. Platform tersebut menawarkan pengiriman kebutuhan sehari-hari dengan estimasi sekitar 15 menit, operasional 24 jam, serta layanan bebas ongkos kirim.

Co-Founder dan CEO Astro Vincent Tjendra mengatakan, perusahaan melihat kebutuhan masyarakat terhadap pengalaman belanja yang lebih praktis terus berkembang. "Mulai dari pengiriman dalam 15 menit, pilihan produk berkualitas yang semakin lengkap, layanan 24 jam, hingga bebas ongkos kirim," jelas Vincent.

Menurutnya, kemudahan tersebut diharapkan membantu konsumen menghemat waktu sehingga dapat melanjutkan pekerjaan maupun aktivitas lainnya.

Selain itu, perkembangan layanan belanja digital membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan harian. Tidak hanya produk fesyen dan elektronik, barang-barang yang sebelumnya identik dengan belanja langsung kini semakin mudah dipesan secara online.

Bahan makanan, minuman, perlengkapan mandi, hingga kebutuhan rumah tangga menjadi bagian dari transaksi digital. Bahkan, konsumen bisa memesan bahan masakan yang tiba-tiba habis ketika sedang menyiapkan makanan atau membeli kebutuhan mendadak pada malam hari.

Fleksibilitas waktu menjadi salah satu daya tarik layanan tersebut. Konsumen tidak perlu menunggu toko buka atau menyempatkan diri pergi ke pusat perbelanjaan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Meski demikian, kecepatan pengiriman bukan satu-satunya faktor yang menentukan pilihan konsumen. Ketersediaan stok, variasi produk, harga, dan biaya pengantaran juga menjadi pertimbangan dalam menentukan layanan belanja.

Perusahaan juga mengklaim aplikasinya telah diunduh lebih dari satu juta pengguna di wilayah Jabodetabek, yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Karena itu, kemampuan menjaga konsistensi layanan akan menjadi faktor penting dalam persaingan quick commerce. Perusahaan tidak cukup hanya menawarkan pengiriman cepat, tetapi juga perlu memastikan pengalaman belanja tetap praktis dan dapat diandalkan.

Di tengah perkembangan tersebut, Astro meraih penghargaan Google Play Best of 2026 kategori Best Productivity Partner. Penghargaan yang diumumkan Google pada 17 November 2026 itu diberikan kepada aplikasi yang dinilai menonjol dalam membantu aktivitas pengguna.