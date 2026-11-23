JawaPos.com - Perusahaan penyedia infrastruktur keuangan dan solusi perbankan digital asal Korea Selatan, Dozn, menjalin kemitraan strategis dengan Dana untuk memperluas pengembangan layanan keuangan digital di Indonesia.

Kolaborasi tersebut diumumkan dalam ajang Singapore FinTech Festival (SFF) 2026 di Singapore EXPO (19/11). Kedua perusahaan berencana memperluas kerja sama di bidang bisnis dan teknologi dalam jangka panjang.

Melalui kemitraan ini, Dozn dan Dana akan menggabungkan kemampuan masing-masing untuk mengembangkan peluang bisnis baru di sektor keuangan digital.

Dana memiliki basis pengguna yang luas serta pemahaman terhadap pasar lokal, sementara Dozn membawa pengalaman dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur keuangan serta layanan perbankan digital di Korea Selatan.

Dozn dan Dana menggabungkan kemampuan masing-masing untuk mengembangkan peluang bisnis baru di sektor keuangan digital. (Istimewa)

Kerja sama tersebut juga membuka peluang bagi kedua perusahaan untuk menghadirkan solusi keuangan digital bagi perbankan dan perusahaan di Indonesia.

Pengembangan kolaborasi tidak hanya mencakup integrasi teknologi, tetapi juga penjajakan model bisnis baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dozn memiliki pengalaman dalam menghubungkan bank dan perusahaan melalui infrastruktur keuangan digital.

Layanannya mencakup berbagai tahapan, mulai dari penerapan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga keuangan hingga pengelolaan operasional setelah layanan diluncurkan.

CEO Dozn, Cho Chul-han, mengatakan Dana merupakan mitra penting karena memiliki jaringan lokal dan basis pengguna yang kuat di Indonesia.

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"Kombinasi kemampuan kedua perusahaan dapat membuka peluang kerja sama baru dengan lembaga keuangan maupun pelaku bisnis di Tanah Air," kata Cho Chul-han dalam pernyataan resminya, Senin (23/11/2026).

Sementara itu, Kepala Inovasi Dana, Darrick Rochili, menyebut kolaborasi menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas inklusi keuangan.

"Melalui ekosistem platform terbuka Dana, perusahaan terus menjalin kerja sama dengan berbagai mitra untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan," katanya.

Keahlian Dozn dalam infrastruktur keuangan dan perbankan digital di Korea Selatan dinilai dapat melengkapi kemampuan Dana dalam memahami kebutuhan pasar Indonesia.