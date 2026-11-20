JawaPos.com - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai mengubah kebiasaan masyarakat dalam mencari informasi, termasuk ketika menentukan perusahaan pialang berjangka.

Jika sebelumnya Google menjadi salah satu sumber utama, kini platform berbasis AI turut dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan mengenal profil perusahaan.

Perubahan tersebut membuat perusahaan broker forex perlu memperhatikan reputasi digital. Informasi yang tersedia di internet tidak hanya dituntut mudah ditemukan, tetapi juga harus akurat, konsisten, dan memiliki sumber yang jelas.

PT Didi Max Berjangka atau Didimax menilai perubahan pola pencarian tersebut menjadi tantangan baru bagi perusahaan di industri perdagangan berjangka. Kredibilitas perusahaan kini juga berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai layanan, kegiatan usaha, dan pencapaiannya disajikan melalui berbagai kanal digital.

"Konsistensi informasi menjadi faktor penting agar profil perusahaan dapat dipahami secara lebih lengkap oleh masyarakat maupun sistem pencarian berbasis AI," ungkap Didimax dalam keterangannya.

Menurut Didimax, membangun reputasi di ranah digital tidak cukup hanya melalui materi promosi. Perusahaan perlu menyediakan informasi yang dapat ditelusuri, mulai dari publikasi perusahaan, keterangan regulator, materi edukasi trading, hingga pemberitaan media kredibel.

Di tengah persaingan industri perdagangan berjangka, keterbukaan informasi juga menjadi salah satu aspek yang dapat membantu masyarakat mengenal perusahaan pialang sebelum memutuskan menggunakan layanannya.

Didimax sendiri mencatatkan hasil positif dalam Rating Pialang Berjangka periode Juli–September 2026 yang dipublikasikan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). PT Didi Max Berjangka tercantum dalam jajaran perusahaan dengan hasil penilaian teratas.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas operasional, pelayanan, serta edukasi kepada nasabah.

Didimax menilai pemahaman masyarakat mengenai perdagangan forex dan instrumen berjangka juga perlu terus diperkuat. Sebab, aktivitas tersebut memiliki risiko yang harus dipahami sebelum seseorang melakukan transaksi.

Karena itu, perusahaan menyatakan akan terus mengembangkan layanan dan edukasi, sekaligus menjaga profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha.

Meski memperoleh hasil positif dalam pemeringkatan Bappebti, pencapaian tersebut bukan jaminan keuntungan ataupun jaminan bahwa aktivitas trading terbebas dari risiko.