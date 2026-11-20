JawaPos.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan fitur keamanan baru pada aplikasi myBCA dan BCA mobile untuk mengantisipasi penipuan melalui sambungan telepon. Teknologi Notifikasi Pop-Up Awareness memungkinkan aplikasi mendeteksi ketika nasabah sedang melakukan panggilan telepon sekaligus mengakses layanan mobile banking.

Ketika kondisi tersebut terdeteksi, aplikasi akan menampilkan peringatan agar nasabah lebih berhati-hati sebelum melanjutkan aktivitas perbankan. Notifikasi itu mengingatkan pengguna untuk tidak memberikan informasi rahasia, seperti PIN, kode akses, CVV, kata sandi, dan kode OTP kepada pihak lain.

Nasabah juga diimbau tidak mengikuti arahan transaksi perbankan dari seseorang melalui sambungan telepon. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi modus social engineering yang memanfaatkan komunikasi langsung untuk memanipulasi korban.

Direktur BCA Santoso mengatakan pengembangan fitur tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat keamanan layanan perbankan digital di tengah berkembangnya metode kejahatan siber.

“Penipuan digital marak terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah social engineering memanfaatkan kondisi psikologis nasabah. Penerapan Notifikasi Pop-Up Awareness mengadopsi prinsip intervensi perilaku digital dengan tolok ukur berstandar internasional. Fitur ini berfungsi menjadi jeda pengaman yang memberikan waktu tambahan bagi nasabah untuk menyadari potensi manipulasi sebelum transaksi dilakukan,” ujar Santoso di Jakarta, dikutip Jumat (20/11).

Dalam penerapannya, sistem memberikan waktu jeda selama 30 detik sebelum nasabah dapat melanjutkan transaksi. Selama periode tersebut, pengguna bisa memilih tombol Tutup Aplikasi apabila ingin langsung keluar dari layanan.

Setelah jeda berakhir, pilihan untuk melanjutkan transaksi akan terbuka. Dengan mekanisme ini, nasabah mendapatkan waktu tambahan untuk mempertimbangkan kembali aktivitas perbankan yang sedang dilakukan.

Untuk menggunakan fitur tersebut, nasabah perlu memperbarui aplikasi myBCA dan BCA mobile ke versi terbaru. Namun, notifikasi tidak akan ditampilkan ketika nasabah sedang terhubung dengan BCA melalui Pusat Bantuan di aplikasi myBCA.

“Kami berharap, fitur baru ini dapat semakin memberikan rasa aman dan nyaman nasabah dalam menggunakan produk serta layanan BCA,” ujar Santoso.

Selain fitur tersebut, BCA juga menerapkan sejumlah standar keamanan informasi dan ketahanan siber. Di antaranya sertifikasi ISO 27001, ISO 20000-1:2018, serta pengujian Threat, Vulnerability, dan Risk Assessment (TVRA) pada pusat data perusahaan.