JawaPos.com - Transaksi melalui Affiliate Video di Tokopedia dan TikTok Shop meningkat 102 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) selama Ramadan 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin besarnya peran konten video dan afiliator dalam mendorong penjualan produk secara online.

Selain Affiliate Video, transaksi yang berasal dari Affiliate LIVE juga tumbuh 44 persen YoY pada periode yang sama. Data internal Tokopedia dan TikTok Shop mencatat kolaborasi dengan afiliator turut memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sejumlah kategori produk.

Di kategori fashion, afiliator menyumbang 92 persen dari pertumbuhan tambahan total nilai transaksi. Sementara itu, nilai transaksi yang berasal dari Affiliate Video di kategori produk kebutuhan sehari-hari atau FMCG meningkat 71 persen YoY.

Tren tersebut sejalan dengan perkembangan video commerce di Indonesia. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Indonesia menjadi pasar video commerce terbesar di Asia Tenggara dengan sekitar 800.000 penjual dan 2,6 miliar transaksi. Jumlah transaksi tersebut tumbuh hampir 90 persen.

Model perdagangan ini mengandalkan konten video pendek, siaran langsung atau LIVE Shopping, serta rekomendasi kreator untuk membantu konsumen menemukan produk. Pendekatan tersebut dikenal sebagai Discovery Commerce.

Studi Kearney mengenai TikTok Shop juga menunjukkan dampak pendekatan tersebut terhadap pelaku usaha. Sebanyak 72 persen penjual mengaku berhasil menjangkau konsumen baru melalui platform tersebut. Kemudian, 67 persen berhasil meluncurkan produk baru dan 52 persen memperkuat diferensiasi bisnis. Bahkan, 46 persen pelaku usaha memulai bisnisnya melalui TikTok Shop.

Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo mengatakan, Discovery Commerce memberikan peluang bagi penjual untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan.

"Discovery Commerce membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen, membangun relevansi, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Melalui Mega Summit 2026, kami ingin membekali penjual, kreator, dan brand dengan wawasan, strategi, serta peluang kolaborasi yang relevan agar mereka dapat memaksimalkan berbagai peluang menjelang festival belanja 12.12 dan Ramadan 2027," ujar Stephanie dalam Mega Summit 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).

Untuk menghadapi periode belanja 12.12 dan Ramadan 2027, Tokopedia dan TikTok Shop menggelar Mega Summit 2026 pada 18-19 November di The Opus Grand Ballroom, Jakarta. Acara tersebut diikuti ribuan penjual, kreator, brand, serta mitra bisnis.

Dalam kegiatan itu, penjual mendapatkan informasi mengenai strategi pemasaran, perkembangan kategori produk, fitur platform, hingga solusi periklanan. Ada pula sesi pertemuan antara penjual dengan kreator dan agensi Multi-Channel Network (MCN) untuk membuka peluang kerja sama melalui konten video, LIVE Shopping, dan pemasaran afiliasi.