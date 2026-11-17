JawaPos.com - Pemanfaatan transaksi digital berpeluang membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan akses pembiayaan. Bank Indonesia (BI) sebelumnya menyampaikan rencana menjadikan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu acuan dalam menilai kelayakan kredit pelaku usaha.

Peluang tersebut mendorong PT GDC Multi Sarana melalui GDCPay memperluas penggunaan pembayaran digital di kalangan pedagang pasar dan UMKM. Pencatatan transaksi melalui QRIS diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai aktivitas usaha ketika pelaku UMKM mengajukan pembiayaan kepada perbankan.

Selama ini, sebagian pedagang kecil masih menghadapi kendala dalam menunjukkan riwayat transaksi dan kondisi keuangan usahanya. Padahal, aktivitas penjualan berlangsung setiap hari, tetapi belum seluruhnya terdokumentasi dalam sistem digital.

Melalui QRIS dan aplikasi GDC Merchant, GDCPay menyediakan fasilitas pembayaran sekaligus pencatatan transaksi. Layanan tersebut mencakup QRIS statis untuk pedagang yang berjualan di lapak atau warung serta QRIS dinamis bagi usaha yang menggunakan sistem kasir.

Aplikasi tersebut juga dilengkapi notifikasi pembayaran, rekap penjualan harian hingga bulanan, serta katalog produk. Dengan pencatatan yang lebih terstruktur, pelaku usaha diharapkan memiliki data tambahan untuk menggambarkan perkembangan bisnisnya.

Direktur GDCPay Rikky Hariza mengatakan, pencatatan transaksi digital dapat menjadi langkah awal untuk membantu UMKM menunjukkan aktivitas usaha ketika membutuhkan tambahan modal.

“Banyak pedagang menjalankan usaha setiap hari, tetapi belum mudah menunjukkan gambaran usahanya ketika membutuhkan modal. Kami ingin membantu agar transaksi mereka lebih tertata. Kami optimistis, dengan kerja sama yang tepat, semakin banyak UMKM memiliki kesempatan untuk dinilai secara lebih menyeluruh oleh bank atau lembaga jasa keuangan,” kata Rikky dalam keterangan, Selasa (17/11).

Meski demikian, catatan transaksi digital bukan jaminan pengajuan kredit akan disetujui. Keputusan pembiayaan tetap mengikuti persetujuan penggunaan data, kebijakan lembaga keuangan, serta penilaian terhadap kemampuan dan risiko calon debitur.

Dalam pengembangan layanannya, GDCPay juga memberikan pendampingan kepada merchant, mulai dari pendaftaran dan verifikasi hingga pengecekan transaksi, keamanan pembayaran, serta proses pencairan dana.

Upaya tersebut turut diperkuat melalui kolaborasi dengan komunitas pedagang, pengelola pasar, dan mitra keuangan. GDCPay juga berupaya memperluas jangkauan layanan pembayaran digital agar semakin banyak pelaku usaha dapat memanfaatkannya.

Komitmen tersebut juga mengantarkan GDCPay meraih Emerging Excellence in QRIS Merchant Growth dalam kategori Ecosystem Builder pada ajang Jalin CXCellence Award 2026. Penghargaan itu diberikan di Sheraton Belitung Island Resort pada 12-13 November 2026.

Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi QRIS tumbuh 75,80 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Jumlah penggunanya mencapai 70,6 juta orang dengan total 49,4 juta merchant di seluruh Indonesia.