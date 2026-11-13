Pemerintah Bakal Teken Kesepakatan Ekonomi Digital ASEAN, Nilainya Diproyeksi Tembus USD 2 Triliun

JawaPos.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat peran dalam mendorong integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Salah satu langkah strategis yang segera dilakukan adalah penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), sebuah kesepakatan yang dirancang untuk mempercepat transformasi dan menyatukan ekosistem ekonomi digital negara-negara ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila, Filipina, untuk menghadiri penandatanganan ASEAN DEFA, pada Sabtu (14/11). Kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh 11 negara anggota ASEAN setelah melalui proses perundingan sejak 2023.

Airlangga mengatakan, inisiatif DEFA merupakan salah satu capaian penting Indonesia saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Kerangka kerja tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital kawasan yang lebih terintegrasi dan kompetitif di tingkat global.

"Melalui ASEAN DEFA, kita ingin memastikan bahwa integrasi ekonomi digital kawasan dapat berjalan lebih cepat, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat serta pelaku usaha," kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Dia menjelaskan, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar mengingat kawasan ini memiliki lebih dari 680 juta penduduk. Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi DEFA secara komprehensif berpeluang meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun pada 2030.

Indonesia sendiri memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekonomi digital kawasan. Laporan e-Conomy SEA 2025 mencatat, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati USD 100 miliar pada 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Airlangga menilai, keberadaan ASEAN DEFA akan membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperluas jangkauan pasar. Melalui kesepakatan tersebut, perdagangan digital lintas negara diharapkan semakin mudah dengan dukungan interoperabilitas sistem pembayaran, layanan digital, serta penyederhanaan transaksi elektronik.

Selain membuka akses pasar, kesepakatan ini juga mencakup penguatan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, tata kelola data, serta pengembangan talenta dan inovasi digital. Dengan demikian, pelaku UMKM Indonesia berpeluang menjangkau konsumen di berbagai negara ASEAN tanpa hanya mengandalkan permintaan pasar domestik.

"Kita ingin UMKM Indonesia tidak hanya menjadi pemain di pasar nasional, tetapi juga mampu bersaing dan memanfaatkan peluang di pasar regional," jelas Airlangga.

Lebih lanjut, implementasi DEFA juga sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah berharap kesepakatan tersebut dapat memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat transformasi UMKM, serta mendorong regulasi keamanan siber dan tata kelola data yang lebih baik.

Setelah penandatanganan oleh seluruh negara anggota ASEAN, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir. Indonesia selanjutnya akan menyiapkan proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang diperlukan.