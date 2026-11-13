62 Persen Gen Z dan Milenial Indonesia Andalkan Rekomendasi Influencer saat Belanja Online

Ilustrasi belanja online. (Pinterest)

JawaPos.com - Media sosial dan content creator kini menjadi salah satu rujukan utama konsumen muda Indonesia dalam mencari produk sebelum berbelanja online. Hal ini berdasarkan survei Kaspersky, di mana sebanyak 62 persen Gen Z dan Milenial di Indonesia mengaku mengandalkan rekomendasi dari kedua sumber tersebut.

Dalam survei Kaspersky terhadap 7.200 konsumen online di berbagai negara. Hasilnya menunjukkan bahwa kebiasaan belanja antargenerasi semakin berbeda, terutama dalam mencari informasi dan penawaran produk.

Vice President for Consumer Business Kaspersky Marina Titova mengatakan, perkembangan teknologi telah mengubah cara konsumen menemukan produk dan menentukan pilihan belanja.

“Saluran promosi tradisional telah lama digantikan oleh penawaran di internet, kini, jejaring sosial dan kecerdasan buatan (AI) bahkan mulai menggeser hasil pencarian serta situs web resmi merek. Generasi yang lebih muda menganggap berbelanja sebagai bentuk hiburan, sementara generasi yang lebih tua melihatnya sebagai sebuah tugas, mencari secara spesifik apa yang mereka butuhkan,” ujar Marina dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Dia menambahkan, perbedaan kebiasaan tersebut tidak membuat kelompok usia tertentu terbebas dari ancaman kejahatan siber. Penipuan bisa muncul melalui konten berbasis AI maupun email phishing yang menyasar konsumen.

“Kaspersky berkomitmen untuk menghadirkan perlindungan multidimensi terhadap berbagai skenario penipuan, terlepas dari bagaimana cara seseorang mencari penawaran terbaik, dengan tujuan memastikan pengalaman belanja daring yang aman bagi setiap pelanggan,” pungkasnya.

Secara global, 48 persen responden Gen Z dan 45 persen Milenial memilih rekomendasi media sosial serta content creator. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh responden yang mencapai 41 persen.

Sementara itu, konsumen muda Indonesia menunjukkan ketergantungan yang lebih besar terhadap saluran tersebut dengan persentase mencapai 62 persen.

Selain rekomendasi influencer, Gen Z juga mempertimbangkan informasi dari situs resmi merek dan iklan online. Masing-masing saluran tersebut dipilih oleh 41 persen responden Gen Z secara global. Bahkan, 19 persen mengaku mempertimbangkan rekomendasi dari kecerdasan buatan (AI).

Perubahan kebiasaan ini turut dimanfaatkan pelaku kejahatan siber. Kaspersky mencatat, penipu mulai menggunakan teknologi AI dan deepfake untuk menawarkan produk fiktif melalui platform seperti TikTok dan Instagram.

Dalam modus tersebut, pelaku membuat karakter virtual untuk mempromosikan barang yang diklaim sebagai produk buatan tangan hingga produk medis. Calon pembeli kemudian diarahkan melakukan pembayaran secara langsung, meskipun barang yang ditawarkan sebenarnya tidak tersedia.

Ancaman lainnya berasal dari penggunaan gambar dan deskripsi produk hasil AI. Konsumen berisiko menerima barang yang berbeda jauh dari tampilan yang ditawarkan dalam iklan.

Karena itu, Kaspersky mengingatkan konsumen agar tidak langsung percaya pada penawaran yang ditemukan di media sosial. Pembeli disarankan memeriksa riwayat akun penjual, memperhatikan kolom komentar, serta mengenali kemungkinan penggunaan gambar atau video buatan AI.

Konsumen juga dianjurkan menggunakan sistem pembayaran resmi yang tersedia di platform atau layanan pembayaran pihak ketiga tepercaya. Cara ini dinilai memberikan perlindungan lebih baik dibandingkan transfer langsung kepada penjual.

Berbeda dengan konsumen muda, Generasi Baby Boomer berusia 61 tahun ke atas masih mengandalkan cara konvensional untuk menemukan produk. Sebanyak 38 persen memilih menggunakan mesin pencari, sedangkan 39 persen lebih suka mengunjungi situs resmi toko online.

Kebiasaan tersebut juga memiliki risiko keamanan tersendiri. Email promosi, situs ritel, dan marketplace masih menjadi sasaran penjahat siber karena banyak digunakan konsumen.

Sekitar 30 persen Milenial, Gen X, dan Baby Boomer masih tertarik dengan penawaran melalui email. Sementara itu, ketertarikan Gen Z terhadap saluran tersebut lebih rendah, yakni 26 persen.