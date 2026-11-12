Transaksi QRIS Terus Tumbuh, Persaingan Layanan Pembayaran Digital Menguat

JawaPos.com - Persaingan industri pembayaran digital di Indonesia semakin mengarah pada kemampuan penyedia layanan memberikan keuntungan ekonomi bagi konsumen.

Tidak lagi sekadar menawarkan kemudahan dan kecepatan transaksi, perusahaan dompet digital kini dituntut menghadirkan efisiensi biaya, fleksibilitas pembayaran, serta berbagai insentif yang dapat membantu masyarakat menghemat pengeluaran sehari-hari.

Perubahan perilaku itu sejalan dengan semakin matangnya penggunaan layanan keuangan digital di tengah masyarakat. Riset MarkPlus bertajuk E-Wallet Research 2026: Usage Behavior & QRIS Landscape yang melibatkan 400 responden di berbagai kota di Indonesia menunjukkan, sebanyak 90,3% responden telah menggunakan dompet digital selama lebih dari dua tahun.

Temuan ini mengindikasikan pembayaran digital semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Dompet digital tidak hanya digunakan untuk berbelanja daring, tetapi juga memenuhi kebutuhan transaksi di merchant, mengirim uang, hingga membeli berbagai produk digital.

Dalam riset tersebut, ShopeePay menempati posisi pertama sebagai dompet digital paling sering digunakan dengan persentase 40%. Posisi berikutnya ditempati GoPay sebesar 34,3%, DANA 15,3%, dan OVO 1,8%.

Dari sisi rekomendasi konsumen, ShopeePay juga berada pada posisi teratas dengan 38%, disusul GoPay 35,5%, DANA 13,8%, LinkAja 2,5%, dan OVO 1,8%. Hasil ini memperlihatkan persaingan penyedia layanan pembayaran digital semakin ditentukan oleh pengalaman dan manfaat yang dirasakan pengguna.

Chief Marketing Officer MarkPlus Corp (MCorp) Yosanova Savitry mengatakan ekspektasi konsumen terhadap layanan dompet digital terus berkembang. Kemudahan dan kecepatan transaksi tetap penting, tetapi masyarakat juga mempertimbangkan fleksibilitas serta manfaat finansial yang dapat dirasakan secara langsung.

"Memahami perubahan preferensi tersebut dan secara konsisten menghadirkan pengalaman transaksi yang relevan, mudah diakses, dan menguntungkan menjadi kunci untuk tetap kompetitif sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen," ujarnya.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan transaksi digital adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Riset itu mencatat 85,3% responden menggunakan QRIS melalui dompet digital, menjadikannya fitur transaksi paling banyak dimanfaatkan.

Berikutnya adalah transfer uang ke rekening bank atau sesama dompet digital sebesar 77,3%, belanja daring 70,8%, serta pembelian produk digital 69%.

Kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi pertimbangan utama bagi 80,8% pengguna QRIS. Selain itu, 54,4% responden mempertimbangkan luasnya jaringan merchant, sedangkan 51,3% memperhatikan promosi dan cashback.

Untuk transaksi QRIS, ShopeePay juga mencatat posisi teratas sebagai merek paling diingat konsumen dengan 37,7% dan paling sering digunakan sebesar 40,5%. Sementara itu, 30% pengguna QRIS mempertimbangkan ketersediaan berbagai pilihan sumber dana dalam memilih layanan pembayaran.

Selain pembayaran, efisiensi biaya transfer juga menjadi faktor penting. Sebanyak 41,8% responden memilih ShopeePay untuk transaksi transfer dana, diikuti GoPay 33,7% dan DANA 17,7%. Adapun untuk pembelian produk digital, ShopeePay digunakan oleh 39,5% responden. Harga kompetitif menjadi pertimbangan bagi 65,6% konsumen dalam memilih platform.

Yosanova menilai penyedia layanan pembayaran digital perlu memberikan manfaat yang konsisten agar konsumen tetap menggunakan platform mereka. Strategi tersebut tidak cukup mengandalkan promosi sesaat, tetapi harus ditopang layanan praktis, terjangkau, dan dapat diandalkan.